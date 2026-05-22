A rendőrség lőtte le az illegális bulit, amelyen a 82 éves Mick Jagger is részt vett

Váratlanul ért véget egy forgatási záróbuli az olaszországi Stromboli szigetén, miután a rendőrség közbelépett. A vendégek között ott volt Mick Jagger is, aki a film szereplőivel és stábjával együtt ünnepelt.
A helyi sajtó beszámolói szerint Mick Jagger a készülő Három vérfertőző nővér című film szereplőgárdájával vett részt az eseményen. A Szicília partjainál fekvő Stromboli szigetén tartott ünnepséget azonban a karabinieriek félbeszakították, mivel a helyi szabályok értelmében szerdánként tilos zenés rendezvényeket tartani – írja a BBC.

Mick Jagger (jobbra) és menyasszonya, Melanie Hamrick – Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Mick Jaggerék azt hitték, visszafogottan buliznak, de megjelentek a rendőrök

A produkció főbb szerepeiben Dakota Johnson, Jessie Buckley, Saoirse Ronan és Josh O'Connor látható. A szereplők és a stáb a forgatás befejezését ünnepelték, amikor a rendőrök megjelentek a helyszínen.

A helyi média szerint csupán egy kisebb hangszóróból szólt a zene, ráadásul visszafogott hangerővel. A vendégek meglepetten fogadták a hatóságok döntését, de végül eleget tettek a kérésnek.

A sziget turisztikai hivatalának vezetője bírálta a rendőrség fellépését, mondván, hogy az ilyen események jelentős figyelmet és bevételt hozhatnak a térségnek, ezért szerinte a vendégek inkább köszönetet érdemeltek volna.

