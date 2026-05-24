Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely keményen válaszolt Magyar Péternek – ezt nem teszi zsebre!

Látnia kell!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

migráció

Miért a pizzához hasonlítják a migrációt? Meglepő magyarázat érkezett

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A bevándorlás gazdasági hatásairól szóló vita újabb lendületet kapott Németországban. Jan Fleischhauer publicista szerint a migráció költségeiről szóló társadalmi párbeszédet gyakran leegyszerűsítik vagy elkerülik, pedig szerinte sok kérdésre hétköznapi példákkal is könnyen rávilágíthatunk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migrációNémetországpizza

Új könyvében Jan Fleischhauer azt állítja, hogy a migrációról szóló közéleti vitákban gyakran figyelmen kívül hagyják azokat a gazdasági összefüggéseket, amelyek a társadalombiztosítási rendszer fenntarthatóságát érintik. A szerző szerint sokan azt hangoztatják, hogy Németországnak szüksége van a bevándorlásra a munkaerőhiány enyhítése érdekében, miközben szerinte a költségekről kevesebb szó esik – írja a FOCUS online.

Ki hitte volna, hogy egyszer párhuzammot vannak a pizza és a migráció között? – Fotó: Unsplash
Ki hitte volna, hogy egyszer párhuzammot vannak a pizza és a migráció között?
Fotó: Unsplash

A migráció olyan, mint egy pizza?

Fleischhauer egy szemléletes pizzás hasonlattal igyekszik megmagyarázni álláspontját. A példában a társadalombiztosítási rendszert egy közösen finanszírozott pizzához hasonlítja: minél többen fizetnek bele, annál könnyebben fenntartható a rendszer. Ha azonban olyanok is részesülnek belőle, akik hosszabb ideig nem járulnak hozzá a költségekhez, az szerinte egyensúlytalanságot okozhat.

A publicista arra hivatkozik, hogy egyes közgazdászok számításai szerint a jelenlegi bevándorlási rendszer jelentős terhet róhat az állami költségvetésre, különösen akkor, ha az érkezők nagy része hosszabb időn keresztül nem tud belépni a munkaerőpiacra.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A szerző szerint a migrációról szóló vitákban nemcsak a kulturális vagy politikai szempontokat, hanem a gazdasági következményeket is nyíltan meg kellene tárgyalni. Véleménye szerint a társadalmi feszültségek egyik oka éppen az, hogy sok állampolgár úgy érzi, a döntéshozók nem beszélnek őszintén ezekről a kérdésekről.

Hazánk is felkerült egy terrorszervezet célpontlistájára

Magyarországi helyszínek is szerepelnek azon az online térképen, amelyet a radikális Palestine Action tett közzé. A Palestine Action célpontlistája budapesti, debreceni, szegedi és zalaegerszegi telephelyeket is megjelöl.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!