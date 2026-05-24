Miért a pizzához hasonlítják a migrációt? Meglepő magyarázat érkezett

Új könyvében Jan Fleischhauer azt állítja, hogy a migrációról szóló közéleti vitákban gyakran figyelmen kívül hagyják azokat a gazdasági összefüggéseket, amelyek a társadalombiztosítási rendszer fenntarthatóságát érintik. A szerző szerint sokan azt hangoztatják, hogy Németországnak szüksége van a bevándorlásra a munkaerőhiány enyhítése érdekében, miközben szerinte a költségekről kevesebb szó esik – írja a FOCUS online.

Ki hitte volna, hogy egyszer párhuzammot vannak a pizza és a migráció között?

A migráció olyan, mint egy pizza?

Fleischhauer egy szemléletes pizzás hasonlattal igyekszik megmagyarázni álláspontját. A példában a társadalombiztosítási rendszert egy közösen finanszírozott pizzához hasonlítja: minél többen fizetnek bele, annál könnyebben fenntartható a rendszer. Ha azonban olyanok is részesülnek belőle, akik hosszabb ideig nem járulnak hozzá a költségekhez, az szerinte egyensúlytalanságot okozhat.

A publicista arra hivatkozik, hogy egyes közgazdászok számításai szerint a jelenlegi bevándorlási rendszer jelentős terhet róhat az állami költségvetésre, különösen akkor, ha az érkezők nagy része hosszabb időn keresztül nem tud belépni a munkaerőpiacra.

A szerző szerint a migrációról szóló vitákban nemcsak a kulturális vagy politikai szempontokat, hanem a gazdasági következményeket is nyíltan meg kellene tárgyalni. Véleménye szerint a társadalmi feszültségek egyik oka éppen az, hogy sok állampolgár úgy érzi, a döntéshozók nem beszélnek őszintén ezekről a kérdésekről.

