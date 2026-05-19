Döbbenetes videó! Söröshordóval zúzta be a cukrászda kirakatát, óriási kár lett belőle

Egy férfi – forintban számolva – milliós kárt okozott, miután söröshordóval betörte egy washingtoni cukrászda kirakatát. A hordó áttörte a vastag üveget, berepült az üzletbe, és nagyjából 10 ezer dolláros kár keletkezett – írja a New York Post.

Söröshordót dobott egy cukrászda kirakatába egy férfi – milliós kárt okozott

Söröshordóval törte be egy férfi egy washingtoni cukrászda kirakatát hétfő éjfél körül. A Georgetown Cupcake nevű üzletben az eset idején egy pék is dolgozott, aki nagyon megijedt, de nem sérült meg.

A biztonsági kamera felvette, ahogy a férfi a hordóval az üzlet elé sétál, feje fölé emeli, majd beledobja a vastag üvegkirakatba. A hordó áttörte az üveget, berepült az üzletbe, és egy fémállványnak csapódott.

A cukrászda társtulajdonosa, Sophie LaMontagne a People magazinnak elmondta, hogy körülbelül 10 ezer dolláros kár keletkezett. Hozzátette, hogy tulajdonosként sokkoló volt az eset, a dolgozókat pedig nagyon megrázta a történtek súlya.

