Elterjedt gyógyszert használt, majd szörnyű dolog történt – az orvosok figyelmeztettek

Egy 68 éves nő különös tünetek miatt fordult orvoshoz, miután heteken át sötét foltok jelentek meg a testén. A minociklin szedése után a nő karjai és lábai kékesszürke elszíneződést kaptak, amit végül ritka gyógyszer-mellékhatásként azonosítottak.
A New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent esettanulmány szerint a nő rosacea kezelésére kezdett el napi 100 milligramm minociklint szedni. A gyógyszer egy széles körben alkalmazott tetraciklin típusú antibiotikum, amelyet gyakran írnak fel aknéra, bakteriális fertőzésekre és gyulladásos bőrbetegségekre.

A minociklin ritka mellékhatása a kékesszürke bőrelszíneződés
Fotó: Unsplash

A páciens néhány héttel a kezelés megkezdése után észlelte, hogy a lábain sötét, kékesszürke foltok jelentek meg. Később az elszíneződés a karjaira és a nyelve oldalára is átterjedt. Az orvosok végül minociklin okozta hiperpigmentációt állapítottak meg - számolt be a New York Post.

A szakemberek szerint ez a mellékhatás viszonylag ritka, a betegek 3–15 százalékát érintheti. Az eset különlegessége, hogy a tünetek általában hónapok alatt alakulnak ki, ennél a nőnél azonban már néhány hét után megjelentek.

A szakirodalom több típust különböztet meg. Egyes esetekben kékesfekete foltok jelennek meg a hegszöveteken, máskor barna elszíneződés alakul ki a napfénynek kitett bőrfelületeken.

Az orvosok azt tanácsolták a nőnek, hogy hagyja abba a gyógyszer szedését és kerülje a napfényt. Hat hónappal később az elszíneződés valamelyest enyhült, de nem tűnt el teljesen.

Milyen mellékhatásai lehetnek a minociklinnek?

A minociklin ismert mellékhatásai közé tartozhatnak:

  • szédülés,
  • hányinger,
  • fejfájás,
  • fáradtság,
  • fényérzékenység,
  • kékes vagy szürkés bőrelszíneződés,
  • súlyos bőrreakciók,
  • Stevens–Johnson-szindróma,
  • hólyagos kiütések és bőrirritáció.

Az orvosok szerint a gyógyszer Stevens–Johnson-szindrómát is okozhat, amely egy ritka, de életveszélyes állapot. A betegség influenzaszerű tünetekkel kezdődik, majd fájdalmas, hólyagos kiütések jelennek meg a testen.

A minociklint több mint ötven éve alkalmazzák az orvostudományban, és általánosságban biztonságos gyógyszernek számít, a szakértők szerint azonban fontos, hogy a betegek tisztában legyenek a lehetséges mellékhatásokkal.

