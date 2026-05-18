Elterjedt gyógyszert használt, majd szörnyű dolog történt – az orvosok figyelmeztettek

A New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent esettanulmány szerint a nő rosacea kezelésére kezdett el napi 100 milligramm minociklint szedni. A gyógyszer egy széles körben alkalmazott tetraciklin típusú antibiotikum, amelyet gyakran írnak fel aknéra, bakteriális fertőzésekre és gyulladásos bőrbetegségekre.

A minociklin ritka mellékhatása a kékesszürke bőrelszíneződés

A páciens néhány héttel a kezelés megkezdése után észlelte, hogy a lábain sötét, kékesszürke foltok jelentek meg. Később az elszíneződés a karjaira és a nyelve oldalára is átterjedt. Az orvosok végül minociklin okozta hiperpigmentációt állapítottak meg - számolt be a New York Post.

A szakirodalom több típust különböztet meg. Egyes esetekben kékesfekete foltok jelennek meg a hegszöveteken, máskor barna elszíneződés alakul ki a napfénynek kitett bőrfelületeken.

Az orvosok azt tanácsolták a nőnek, hogy hagyja abba a gyógyszer szedését és kerülje a napfényt. Hat hónappal később az elszíneződés valamelyest enyhült, de nem tűnt el teljesen.

Milyen mellékhatásai lehetnek a minociklinnek?

A minociklin ismert mellékhatásai közé tartozhatnak:

szédülés,

hányinger,

fejfájás,

fáradtság,

fényérzékenység,

kékes vagy szürkés bőrelszíneződés,

súlyos bőrreakciók,

Stevens–Johnson-szindróma,

hólyagos kiütések és bőrirritáció.

A minociklint több mint ötven éve alkalmazzák az orvostudományban, és általánosságban biztonságos gyógyszernek számít, a szakértők szerint azonban fontos, hogy a betegek tisztában legyenek a lehetséges mellékhatásokkal.

