Elterjedt gyógyszert használt, majd szörnyű dolog történt – az orvosok figyelmeztettek

A New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent esettanulmány szerint a nő rosacea kezelésére kezdett el napi 100 milligramm minociklint szedni. A gyógyszer egy széles körben alkalmazott tetraciklin típusú antibiotikum, amelyet gyakran írnak fel aknéra, bakteriális fertőzésekre és gyulladásos bőrbetegségekre.
A páciens néhány héttel a kezelés megkezdése után észlelte, hogy a lábain sötét, kékesszürke foltok jelentek meg. Később az elszíneződés a karjaira és a nyelve oldalára is átterjedt. Az orvosok végül minociklin okozta hiperpigmentációt állapítottak meg - számolt be a New York Post.
A szakirodalom több típust különböztet meg. Egyes esetekben kékesfekete foltok jelennek meg a hegszöveteken, máskor barna elszíneződés alakul ki a napfénynek kitett bőrfelületeken.
Az orvosok azt tanácsolták a nőnek, hogy hagyja abba a gyógyszer szedését és kerülje a napfényt. Hat hónappal később az elszíneződés valamelyest enyhült, de nem tűnt el teljesen.
Milyen mellékhatásai lehetnek a minociklinnek?
A minociklin ismert mellékhatásai közé tartozhatnak:
- szédülés,
- hányinger,
- fejfájás,
- fáradtság,
- fényérzékenység,
- kékes vagy szürkés bőrelszíneződés,
- súlyos bőrreakciók,
- Stevens–Johnson-szindróma,
- hólyagos kiütések és bőrirritáció.
Az orvosok szerint a gyógyszer Stevens–Johnson-szindrómát is okozhat, amely egy ritka, de életveszélyes állapot. A betegség influenzaszerű tünetekkel kezdődik, majd fájdalmas, hólyagos kiütések jelennek meg a testen.
A minociklint több mint ötven éve alkalmazzák az orvostudományban, és általánosságban biztonságos gyógyszernek számít, a szakértők szerint azonban fontos, hogy a betegek tisztában legyenek a lehetséges mellékhatásokkal.
Meglepő igazság derült ki a probiotikumokról
Vajon tényleg azt kapjuk, amit a reklámok ígérnek? Kapszulák, joghurtok, fermentált italok – a probiotikumok ma már milliárdos üzletet jelentenek, és sokan szinte csodaszerként tekintenek rájuk. De tényleg azok? Itt a válasz, mi az igazság.
A szakemberek szerint ez a mellékhatás viszonylag ritka, a betegek 3–15 százalékát érintheti. Az eset különlegessége, hogy a tünetek általában hónapok alatt alakulnak ki, ennél a nőnél azonban már néhány hét után megjelentek.