Ezzel a 9 variációval dobhatja fel a megszokott misszionáris pózos szeretkezést

A szexuológusok szerint a jó szex nemcsak élvezetet ad, hanem javítja a mentális egészséget, erősíti a kapcsolatot, és még az alvás minőségét is fokozza. Könnyű azonban belecsúszni a rutinba – ezért érdemes feldobni a dolgokat. A womenshealthmag.com összeszedett 9 bevállalós, de könnyen kipróbálható misszionárius pózra épülő szeretkezési formát, amelyek új szintre emelhetik az együttléteket.

A misszionárius póz nem unalmas, csak egy kis variálásra van szükség – Fotó: pexels.com

Ezekkel a variációkkal dobhatja fel a megszokott misszionárius pózos szeretkezést

1. Keresztezett test

Hogyan csináld?

A klasszikus helyzetből indulva a felső fél kissé „elfordul”, így a testek X alakot formáznak.

Miért működik?

Új szögek, új érzetek – miközben az intimitás megmarad.

2. „A balett-táncos”

Hogyan?

Állva, egymással szemben, az egyik fél felemeli az egyik lábát.

Előnye:

Intenzív közelség, szenvedélyes, „filmszerű” élmény.

3. Fordított kanál

Hogyan?

Oldalt fekve, összebújva.

Miért jó?

Kényelmes, lassabb, romantikusabb – tökéletes meghittebb pillanatokhoz.

4. Szoros változat

Hogyan?

A befogadó fél lábai közelebb vannak egymáshoz.

Hatás:

Fokozott érzet, intenzívebb fizikai élmény.

5. A kagyló

Hogyan?

A lábak felhúzva, a test „összezár”.

Miért különleges?

Sokak szerint erőteljesebb élményt ad – nem véletlenül ajánlják gyakran.

6. Aszimmetrikus póz

Hogyan?

Az egyik láb felemelve, a másik nyújtva.

Előnye:

Finom változtatás, mégis teljesen új érzés.

7. Emelt csípő

Hogyan?

Párna a csípő alá.

Miért működik?

Jobb szög, kényelmesebb mozgás – és több lehetőség az extra érintésekre.

8. Álló verzió

Hogyan?

Egyszerű: állva!

Miért izgalmas?

Spontán, gyors, és teljesen más hangulatot ad.

9. Közösségi illeszkedés-technika

Hogyan?

A hangsúly nem a mozgáson, hanem a finom „ringató” mozdulatokon van.

Miért imádják?

Sokak szerint ez az egyik legintenzívebb, mégis legintimebb forma.

+7 tipp, amitől még jobb lesz

1. Ne hagyd ki az előjátékot

A szakértők szerint ez nem csak felvezetés – hanem az élmény része.

2. Figyelj az érzékeny területekre

Nem csak a „nyilvánvaló” pontok számítanak.

3. Kísérletezz más zónákkal is

Nyak, fül, hát – sokan itt érzik a legtöbbet.

4. Lassíts le

Nem verseny. A ritmusváltás sokszor kulcs.

5. Játssz a szögekkel

Egy párna vagy egy kis elmozdulás mindent megváltoztathat.

6. Használj eszközöket

Egy kis extra inger új dimenziókat nyithat meg.

7. Kommunikálj!

A visszajelzés az egyik legerősebb „fűszer”.

A misszionárius póz nem unalmas – csak sokan nem használják ki a benne rejlő lehetőségeket. Egy kis kreativitással és nyitottsággal az egyik legizgalmasabb élménnyé válhat. A kérdés csak az: melyiket próbálja ki ma este?

