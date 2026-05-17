Vérfürdő Modenában – autóval tarolta le az embereket, majd késsel vadászott rájuk

A hatóságok közlése szerint az elkövető egy harmincéves, marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek – írja az MTI.
Civilek állították meg a késes ámokfutót
Szemtanúk szerint a férfi járművével a város központjában nagy sebességgel haladva felhajtott a járdára, amely sétáló emberekkel volt tele. Többeket elgázolt, majd autója egy kirakatnak ütközött. Az autóból kiszállva késsel rátámadt gyalogosokra, aztán megpróbált elmenekülni.
Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit, és földre teperték. Elmondta, hogy az egyik elütött nőnek, akit a jármű nekinyomott egy épületnek, mindkét lába súlyos sérülést szenvedett, és nem kizárt, hogy amputálni kell a végtagjait.
A Skytg24 hírtelevíziónak egy vérző fejű gyalogos, Luca Signorelli nyilatkozott, aki - mint mondta - azonnal elkezdett futni a menekülő férfi után, és többen csatlakoztak hozzá. Megpróbálta őt ártalmatlanná tenni, de a késsel őt is megsebesítette.
A RAI 24Newsnak egy másik nyilatkozó szemtanú az mondta: a tettes szemmel láthatóan alkohol vagy drog hatása alatt volt.
A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni, vagy terrorista támadásról beszélni.
A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit.
