Vérfürdő Modenában – autóval tarolta le az embereket, majd késsel vadászott rájuk

A hatóságok közlése szerint az elkövető egy harmincéves, marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek – írja az MTI.

A modena gázolás után a támadó késsel is rátámadt a menekülő gyalogosokra.

Civilek állították meg a késes ámokfutót

Szemtanúk szerint a férfi járművével a város központjában nagy sebességgel haladva felhajtott a járdára, amely sétáló emberekkel volt tele. Többeket elgázolt, majd autója egy kirakatnak ütközött. Az autóból kiszállva késsel rátámadt gyalogosokra, aztán megpróbált elmenekülni.

Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit, és földre teperték. Elmondta, hogy az egyik elütött nőnek, akit a jármű nekinyomott egy épületnek, mindkét lába súlyos sérülést szenvedett, és nem kizárt, hogy amputálni kell a végtagjait.

New footage from Modena, Italy appears to show the moment a vehicle drove into pedestrians during what authorities are investigating as a possible terror-related attack.



Several victims have reportedly been killed and others critically injured.



A Skytg24 hírtelevíziónak egy vérző fejű gyalogos, Luca Signorelli nyilatkozott, aki - mint mondta - azonnal elkezdett futni a menekülő férfi után, és többen csatlakoztak hozzá. Megpróbálta őt ártalmatlanná tenni, de a késsel őt is megsebesítette.

A RAI 24Newsnak egy másik nyilatkozó szemtanú az mondta: a tettes szemmel láthatóan alkohol vagy drog hatása alatt volt.

A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni, vagy terrorista támadásról beszélni.

A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit.

