Pszichiátriai kezelés alatt állt a modenai támadó, aki vérfürdőt rendezett

Elmebetegségben szenved az a férfi, aki az észak-olaszországi Modena városában nyolc embert gázolt el, másokra pedig késsel támadt – erősítette meg a rendőrség vasárnap.

A modenai tömeges gázolásban többen is súlyosan megsérültek – Fotó: - / AFP

Nyolcra emelkedett a sérültek száma, akik közül négyen súlyos állapotban vannak. Az életéért küzd egy nő, akinek amputálni kellett mindkét lábát, miután az óránként csaknem száz kilométeres sebességgel száguldó jármű nekihajtott, és nekinyomta egy épület falának.

A Modena kórházában ápolt sérülteket Sergio Mattarella államfő és Giorgia Meloni kormányfő is meglátogatta vasárnap. Azokkal is találkoztak, akik feltartóztatták az elkövetőt.

Sokkoló részletek derültek ki a modenai tömeges gázolásról

A gázolás szombat délután történt a város központjában, egy emberekkel teli utcán. A 31 éves elkövető járművével felhajtott a járdára, és elgázolta az ott sétálókat. Miután nekiment egy üzlet kirakatának, kiszállt a járműből, és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni. Férfiak egy csoportja üldözőbe vette és ártalmatlanította. Mások, köztük éppen ott tartózkodó orvosok, a sérülteknek igyekeztek azonnali segítséget nyújtani a mentők megérkezéséig.

Olyan volt, mintha háborús helyszínen lettünk volna. Sokan megbénultak a félelemtől, de néha muszáj cselekedni és közbeavatkozni. Megmutattam, hogy Olaszország jelen van”

– nyilatkozta az állam- és kormányfővel való találkozó után Luca Signorelli, az a férfi, aki Modena utcáin az elkövető után futott, összeverekedett vele, és sikerült kicsavarnia a kezéből a kést. Signorelli a dulakodás közben az arcán megsérült egy késszúrástól.

A rendőrség az őrizetbe vett Szalim El Koudrival kapcsolatban közölte, hogy marokkói származású olasz állampolgárról van szó, aki Modena térségében született, és ott is él. Közgazdasági egyetemi diplomája van, büntetlen előéletű, és két évvel ezelőttig egy mentálhigiénés központban kezelték elmezavarral.

A hatóságok hozzátették, hogy az elkövető lakása, számítógépe, baráti kapcsolatainak átvizsgálása megkezdődött, de semmi nem utal szélsőséges háttérre vagy terrorizmusra. Az első kihallgatásán a férfi nem válaszolt az ügyész kérdéseire.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a jobboldali Liga párt vezetője közösségi oldalán úgy vélte, az olaszországi városokban a második generációs bevándorlók integrációja kudarcot vallott. Hangoztatta, hogy a bevándorlócsaládok Olaszországban született gyerekei állampolgársága helyett a tartózkodási engedélyt kell visszavonni a súlyos bűncselekményt elkövetőktől. „Van, aki abszolút nem integrálható, felesleges, hogy egyesek ideológiai indokból tagadják ezt a drámai tényt” – írta Salvini.

Riccardo De Corato, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt képviselője közölte, az elkövető elmebeteg, de „a baloldali fellegvárként” ismert Modena nem tett semmit polgárai védelmében.

A Zöldek és Baloldal Szövetségének (AVS) képviselője, Angelo Bonelli szerint nem az elkövető bőrszíne számít, és a felelős politikának nem szabad a tragédiát propagandává átalakítani.