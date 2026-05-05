Káosz és pánik Moszkvában – karanténban a város

Szinte példátlan korlátozások léptek életbe az orosz fővárosban és Szentpéterváron. A hatóságok több fronton is szigorítottak: akadozott a mobilinternet, korlátozásokat vezettek be a repülőtereken, miközben tovább erősödik az online tér ellenőrzése is.
A Moszkva területén tapasztalt mobilinternet-kiesések május 5-én reggel kezdődtek, és sok felhasználó teljes szolgáltatáskimaradásról számolt be. A problémák nemcsak a hétköznapi böngészést érintették, hanem még az úgynevezett „engedélyezett” oldalak sem működtek megfelelően. Bár a hatóságok később bejelentették, hogy a korlátozások egy részét feloldották, világossá tették: a jövőben egy szűrt, „fehérlistás” internet irányába haladnak.
A háttérben biztonsági okokat emlegetnek, különösen a közelgő május 9-i ünnepségek miatt. Korábban már kiszivárgott, hogy a hatóságok akár teljes mobilkommunikációs korlátozásokat is terveztek bizonyos napokra.
Repülőtéri káosz és Putyin fokozódó félelmei
Nemcsak az internet, hanem a légiközlekedés is érintett lett. Május 5-én az összes moszkvai repülőtér – köztük Vnukovo, Domogyedovo, Zsukovszkij és Seremetyjevo – ideiglenesen korlátozta a járatokat. Számos induló és érkező gép késést szenvedett el.
A hivatalos indoklás szerint a döntés az utasok biztonságát szolgálja, azonban a háttérben valószínűleg dróntámadások veszélye áll. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint egyetlen éjszaka alatt közel 300 ukrán drónt fogtak el, többek között Moszkva térségében is.
A feszültséget tovább növeli, hogy európai hírszerzési jelentések szerint Putyin biztonságát drasztikusan megerősítették. Az orosz elnök állítólag egyre inkább tart egy merénylettől, sőt akár egy belső puccstól is.
A beszámolók szerint Putyin heteket tölt megerősített bunkerekben, miközben a nyilvánosság felé gyakran előre rögzített videókkal kommunikálnak. Mozgása jelentősen beszűkült: már nem látogatja korábbi rezidenciáit, például a Valdaj térségét, és 2026-ban egyetlen katonai objektumot sem keresett fel.
A Kreml környezetében dolgozókra is szigorú szabályok vonatkoznak:
- folyamatos megfigyelés alatt állnak,
- többszintű ellenőrzésen mennek keresztül,
- és csak internetkapcsolat nélküli telefonokat használhatnak.
A biztonsági intézkedések kiterjednek a drónfenyegetések elleni védekezésre is, például a Moszkva folyó mentén telepített egységekkel.
Közben egy másik fronton is erősödik az állami kontroll: a VPN-ek elleni fellépés új szintre lépett. Az elmúlt hónapban több intézkedést is bevezettek:
- megnehezítették a VPN-szolgáltatások megvásárlását,
- számos orosz platform blokkolja a VPN-en keresztüli hozzáférést,
- és előkészítés alatt állhat a VPN-használat extra díjazása vagy akár büntetése is.
Sőt, egyes tervek szerint a jövőben a VPN-forgalmat külön megadóztathatják, és még szigorúbb technikai korlátozások jöhetnek. Emellett az is felmerült, hogy az orosz szolgáltatók nem biztosíthatnak infrastruktúrát VPN-ek számára.
A fokozott biztonsági intézkedések mögött nem csak külső fenyegetések állhatnak. A jelentések szerint a Kremlön belül is nő a feszültség, különösen egy korábbi merénylet után, amely során egy magas rangú orosz tábornokot öltek meg. Az eset után a biztonsági szervek vezetői egymást hibáztatták, ami rávilágított a rendszer belső törékenységére.
Az intézkedések összessége azt mutatja, hogy a moszkvai korlátozások nem csupán ideiglenes lépések, hanem egy mélyebb, biztonsági és politikai válság jelei lehetnek Oroszországban.