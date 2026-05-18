Megrázó videók: így bombázzák porig Putyin birodalmát az ukránok

Soha nem látott ukrán csapások rázták meg Moszkvát és környékét az éjszaka folyamán. A moszkvai dróntámadás során lakóházak sérültek meg, többen életüket vesztették, miközben olajipari létesítmények is lángra kaptak.
Orosz és ukrán források szerint az éjszaka folyamán hatalmas dróncsapás érte Moszkvát és a moszkvai régiót. A moszkvai dróntámadás több lakóépületben is károkat okozott, miközben a helyi hatóságok legalább három halálos áldozatról és 16 sérültről számoltak be – írja a Meduza.

A moszkvai dróntámadás után több helyen tüzek és súlyos károk maradtak hátra az orosz főváros térségében Fotó: Youtube/Meduza

Olajlétesítmények lángoltak a moszkvai dróntámadás után

Az ukrán közösségi oldalakon sokan azt állítják, hogy ez lehetett a háború kezdete óta az egyik legnagyobb támadás az orosz főváros térsége ellen. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek a robbanásokról, tüzekről és becsapódásokról készült felvételek.

A beszámolók szerint két fontos olajipari objektumot is találat ért. Az egyik a moszkvai olajfinomító volt Kapotnya városrészben, a másik pedig a Szolnecsnogorszkaja olajrakodó állomás Durykino faluban.

A helyiek több helyen hatalmas lángokról és sűrű fekete füstről számoltak be. Több videón is hallhatóak robbanások, miközben a környéken élők pánikszerűen próbáltak menedéket keresni.

