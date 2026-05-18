Elindult Moszkva ostroma: Zelenszkij csapatai már Putyin uradalmát bombázzák

A támadás során az orosz hatóságok szerint legalább három ember meghalt, és több mint tízen megsérültek. A helyi beszámolók alapján a robbanások és tüzek több ponton egyszerre jelentek meg Moszkvában és a főváros agglomerációjában, ami a konfliktus új, intenzívebb szakaszára utalhat. A legfontosabb találatok között szerepelt a Seremetyevó nemzetközi repülőtér környéke, a Kapotnya olajfinomító térsége, valamint a Zelenográdban található „Elma” technológiai park, ahol mikroelektronikai alkatrészeket gyártanak, többek között rakétákhoz és drónrendszerekhez. Emellett több robbanásról számoltak be Himkiben, Isztrában, Krasznogorszkban és Moszkva városán belül is.

Putyin elnök februárban írta alá azt a rendeletet, amely ezt lehetővé teszi

A támadás különlegessége, hogy az ukrán drónoknak több, egymásra épülő orosz légvédelmi rendszeren kellett áttörniük. Moszkva környékén az elmúlt években többrétegű védelmi hálózatot építettek ki, amely radarállomásokból, elektronikai zavaró rendszerekből és mobil légvédelmi egységekből áll. Ennek ellenére több drón elérte a célját, vagy lakott területekre zuhant, ahol károkat és halálos áldozatokat okozott. Helyszíni felvételek alapján Himkiben egy „Pantszir” légvédelmi rendszer működött, amely egy drónt próbált meg lelőni. A rendszer egy korábban bezárt hulladéklerakó területén volt telepítve, ami jól mutatja, hogy

Moszkva védelme több, improvizált és gyorsan kiépített állásra épül. A beszámolók szerint a légvédelmi egységek több helyen is aktívan tüzeltek, miközben a drónok egy része áttört a védelmi zónákon.

A Moszkvai terület kormányzója megerősítette, hogy több civil is áldozatul esett a támadásnak. Starbeevo térségében egy lakóházba csapódó drón következtében egy nő meghalt, míg Pogorelki faluban egy épülő ház találatát követően két ember vesztette életét. Zelenográdban a mikroelektronikai ipari övezet és egy lakóépület is megsérült, miközben a helyi hatóságok több tucat épületkárról számoltak be. Különösen nagy figyelmet kapott a Szolnecsnogorszki térségben található „Szolnyecsnogorszkaja” üzemanyag-tároló elleni támadás, ahol legalább négy tartály gyulladt ki. A létesítmény az orosz energetikai infrastruktúra egyik fontos eleme, és a támadás újabb példája annak, hogy Ukrajna egyre gyakrabban célozza az orosz logisztikai és energiaellátó rendszereket.