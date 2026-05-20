18 éves lány döntött történelmi rekordot a Mount Everesten

Egy 18 éves melbourne-i középiskolás diák, Bianca Adler második próbálkozására jutott fel a Mount Everest csúcsára, ezzel a legfiatalabb ausztrál hegymászóvá vált, aki elérte a világ legmagasabb pontját. A Mount Everest meghódítása nemcsak fizikai, hanem mentális próbatétel is volt számára, különösen a rendkívül zsúfolt és nehéz útviszonyok miatt – írja a Guardian.

Bianca Adler szerdán hajnalban érte el a 8 849 méteres csúcsot vezetőivel, melbourne-i idő szerint 6:30-kor. Az út egy részén szülei, Paul és Fiona is elkísérték, akik maguk is tapasztalt hegymászók: édesapja 2007-ben, édesanyja 2006-ban jutott fel a Mount Everest csúcsára. A csúcson Adler elmondása szerint jól érezte magát, bár az időjárás rendkívül kedvezőtlen volt. Egy rádióhívásban édesapjának azt mondta, fizikailag erősnek érzi magát, és jól viseli a körülményeket.

A lefelé vezető út azonban jóval megterhelőbbnek bizonyult: saját beszámolója szerint sokkal óvatosabban kellett haladnia, miközben a mászók között kellett biztosítania magát.

Adler különösen nehéznek írta le a déli csúcs és a főcsúcs közötti technikás szakaszt, amely szerinte sokkal összetettebb, mint az azt megelőző részek. A csúcs környékén kialakult sorok is lassították az ereszkedést, egyszerre körülbelül egy tucat mászóval kellett együtt haladnia a biztosítás folyamatos fenntartása mellett.

Nepál hegymászási hatóságai szerint a tavaszi szezonban 410 külföldi engedélyt adtak ki a Mount Everest megmászására, amelynek díja 15 000 amerikai dollár. A szezon a hónap végén zárul.

Adler tavaly májusban már próbálkozott a csúcs elérésével, de 400 méterrel a cél előtt visszafordult az erős szél miatt. Akkor azt írta, hogy ez rendkívül nehéz, de tudatos döntés volt, mert mindig az életet választja egy potenciális csúcs helyett. Családja szerint miután a 18 éves lány megmászta a Mount Everestet, legközelebbi célja nem újabb hegycsúcs, hanem a 12. iskolai évfolyam befejezése Melbourne-ben.