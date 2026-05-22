Végzetes torlódás az Everesten: sorra halnak meg a hegymászók

A Mount Everest idei mászószezonja tragikus fordulatot vett, miután két indiai hegymászó is életét vesztette ereszkedés közben a világ legmagasabb csúcsán. A Mount Everest térségében közben rekordközeli forgalom alakult ki, a szakértők szerint a rövid csúcstámadási időablak és a megnövekedett létszám együtt egyre veszélyesebb helyzetet teremt – írja a CBS News.

Halálos balesetek a Mount Everesten: egyre aggasztóbb a túlzsúfoltság

Két indiai hegymászó, Sandeep Are és Arun Kumar Tiwari halt meg a Mount Everest lejtőin, miután ereszkedés közben rosszul lettek a magaslati zónában. A szervezők szerint jelenleg a holttestek lehozásának körülményeit vizsgálják. A két mászó külön napokon jutott fel a csúcsra: Are május 20-án, Tiwari pedig május 21-én.

Az idei szezonban ezzel már legalább öt halálos áldozatot regisztráltak az Everest térségében, köztük három nepáli hegymászót is. A tragédiák nem csak a csúcs környékére korlátozódnak: a közeli Makalu-hegyen egy amerikai és egy cseh mászó vesztette életét a hónap elején. A helyzetet tovább súlyosbítja a rendkívüli zsúfoltság. Kami Rita Sherpa, aki rekordot jelentő 32. Everest-mászását teljesítette, arról számolt be, hogy idén különösen nagy volt a forgalom a hegyen. Elmondása szerint a rögzített kötelek mentén hosszú sorok alakultak ki az alacsony oxigéntartalmú zónákban, ezért szerinte korlátozni kellene a mászók számát.

A nepáli hatóságok szerint egyetlen napon előzetesen 275 sikeres csúcstámadást regisztráltak. A szezon kezdete óta körülbelül 600 ember jutott fel a csúcsra. A forgalmat az is növeli, hogy az északi, tibeti útvonal idén zárva van.

A szakértők évek óta figyelmeztetnek: a túl sok kiadott engedély veszélyes torlódásokat okozhat a csúcshoz vezető útvonalakon. Nepál ugyan szigorúbb szabályokkal és magasabb díjakkal próbálja kezelni a helyzetet, de a Mount Everesten a halálos balesetek továbbra is visszatérő problémát jelentenek.