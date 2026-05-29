A világ tetején: így hódították meg először a Mount Everestet

A siker mögött hosszú évek kudarcai, tragédiái és emberfeletti kitartás állt. A Mount Everest meghódítása akkoriban szinte lehetetlen vállalkozásnak számított. Korábban több expedíció tragédiával végződött, sok mászó életét vesztette a Himalájában, hiszen a hegymászóknak az extrém hideggel, lavinaveszéllyel és oxigénhiánnyal is meg kellett megküzdeniük.

A 8848 méteres Mount Everest

Emberfeletti küldetés volt a Mount Everest első meghódítása

Az 1953-as brit expedíciót John Hunt vezette, a csúcstámadásra pedig Edmund Hillary és Tenzing Norgay indult el. Az új-zélandi hegymászó és a nepáli serpa oxigénpalackokkal, extrém hidegben kapaszkodott egyre magasabbra.

1953. május 29-én délelőtt végül elérték a 8848 méteres csúcsot, ahol nagyjából 15 percet töltöttek.

A történelmi siker híre néhány nappal később jutott el Londonba, éppen II. Erzsébet királynő koronázása idején. Hillary és Norgay neve azonnal világszerte ismertté vált. A hegymászók teljesítményét sokan az emberi kitartás egyik legnagyobb példájának tartják. A National Geographic szerint a két hegymászó „elsőként állt a világ tetején”, és örökre megváltoztatták a hegymászás történetét.

Mások korábban feljutottak a csúcsra?

A Mount Everest történetének egyik legnagyobb rejtélye George Mallory és Andrew Irvine 1924-es expedíciója maradt. A két brit hegymászó eltűnt a hegyen, és máig nem bizonyított, hogy elérték-e a csúcsot. Mallory holttestét 1999-ben megtalálták a hegyen, de fényképezőgépe nem került elő, így továbbra sincs bizonyíték arra, hogy sikerrel jártak. A kutatók ezért Irvine maradványait és Kodak kameráját keresik, mert a filmen megőrzött felvételek eldönthetik a Mount Everest egyik legnagyobb történelmi rejtélyét.

Magyarok a Mount Everest csúcsán

Az első magyar sikeres csúcsmászó Erőss Zsolt volt, aki 2002-ben érte el a világ legmagasabb pontját, ráadásul oxigénpalack nélkül. Teljesítménye azért számított különösen nagy eredménynek, mert az Everest 8848 méteres magasságában a levegő oxigéntartalma rendkívül alacsony, így a mászás jóval veszélyesebb és megterhelőbb.