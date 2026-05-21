Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten – ennyien még sosem jutottak fel egy nap alatt

A nepáli hatóságok szerint a Mount Everest déli, Nepál felőli útvonalán szerdán összesen 274 sikeres csúcsmászást regisztráltak, ami új rekordnak számít egyetlen nap alatt - számolt be róla az ABC NEWS.

Rekordot döntött a Mount Everest: 274 mászó jutott fel egyetlen nap alatt

A Nepáli Expedíciós Szervezők Szövetségének tájékoztatása szerint a hegymászók a tiszta időjárási ablakot használták ki a csúcstámadásokhoz. A rekord a nepáli oldalon vezető népszerű déli útvonalra vonatkozik.

A hegyet Nepál és Tibet felől is meg lehet mászni, azonban a kínai hatóságok idén lezárták az északi, Tibetből induló útvonalat. A korábbi rekordot 2019 májusában jegyezték fel, amikor a nepáli oldalon 223, a kínai oldalon pedig 113 mászó érte el a csúcsot ugyanazon a napon.

Az idei Everest-szezon a szokásosnál később kezdődött, mert egy veszélyes jégtömb fenyegette a csúcshoz vezető egyik kulcsfontosságú útvonalat. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csaknem 500 hegymászó és ugyanennyi serpavezető próbálhatja meg elérni a 8850 méter magas csúcsot.

A Mount Everestet először 1953. május 29-én mászta meg az új-zélandi Edmund Hillary és serpavezetője, Tenzing Norgay.