Hatalmas baj lehet abból, ami most a Mount Everesten történik

A Mount Everest idén tavasszal minden korábbinál nagyobb érdeklődést vonz, Nepál ugyanis rekordmennyiségű mászási engedélyt adott ki. A szakértők és a helyi serpa vezetők szerint azonban a megnövekedett forgalom komoly veszélyeket hordozhat magában, különösen a csúcshoz vezető szűk szakaszokon. A torlódás a Mount Everesten már korábban is életveszélyes helyzeteket idézett elő – írja a Bild.

Nepál idén tavasszal rekordmennyiségű mászási engedélyt adott ki a Mount Everestre – Fotó: PRAKASH MATHEMA / AFP

Újabb káosz jöhet a Mount Everesten?

A katmandui Turisztikai és Kulturális Minisztérium adatai szerint eddig 492 hegymászó kapott engedélyt a Mount Everest megmászására a tavaszi szezonban, ami minden eddigi rekordot megdöntött. A korábbi csúcsot 2023-ban regisztrálták 478 kiadott engedéllyel, tavaly pedig 468-an indulhattak útnak a világ legmagasabb csúcsa felé.

A rekordlétszám egyik legfontosabb oka, hogy Kína lezárta az Everest tibeti oldalát, ezért a hegymászók többsége a nepáli déli útvonalat választja.

Az idei jelentkezők között a legtöbben Kínából érkeztek, de sok amerikai és indiai mászó is próbát tesz. A szezon ráadásul késve indult, mert a Khumbu-jégesésnél egy hatalmas jégtömb eltorlaszolta a csúcs felé vezető útvonalat. A serpa vezetőknek csak most sikerült megnyitniuk a fő mászóutat a 2-es tábor és a 4-es tábor között, amely már az úgynevezett halálzónában található.

A késések és a rekordmennyiségű engedély miatt egyre többen tartanak attól, hogy újabb torlódás alakulhat ki a Mount Everesten. A csúcstámadás során kialakuló várakozás különösen veszélyes lehet a ritka levegő és a szélsőséges időjárás miatt. Nepál számára ugyanakkor az Everest továbbra is kiemelt bevételi forrás: az engedélyekből eddig több mint 7,1 millió dollár folyt be az államkasszába.