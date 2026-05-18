mount saint helens

24 kilométer magas pokol szállt az égbe: felrobbant a vulkán

1980. május 18-án egy 5,1-es földrengés indította el a katasztrófát, amely teljesen átalakította a térséget. A Mount Saint Helens 1980-as kitörése során az északi oldal összeomlott, és a feljegyzett történelem legnagyobb földcsuszamlása következett be.
1980. május 18-án minden előjel nélkül hatalmas erővel tört ki a Mount Saint Helens vulkán az Egyesült Államokban. A robbanás nemcsak a környéket pusztította el, hanem a modern vulkanológia egyik legfontosabb esettanulmányává is vált. A katasztrófa percek alatt írta át a térség történetét.

A Mount Saint Helens 1980-as kitörése – Fotó: Ann Ronan Picture Library

Mi történt a Mount Saint Helens 1980-as kitörése idején?

A Mount Saint Helens 1980-as kitörése 08:32-kor kezdődött, amikor egy 5,1-es erősségű földrengés rázta meg a térséget. Ennek hatására a vulkán északi oldala hirtelen összeomlott, létrehozva a feljegyzett történelem legnagyobb földcsuszamlását. Körülbelül 2,5 milliárd köbméter törmelék zúdult le a hegyoldalon, helyenként több mint 160 km/órás sebességgel.

Az összeomlást követően a vulkán oldalirányban robbant fel, és egy 24 km magas hamufelhőt juttatott a légkörbe. 

A következő kilenc órában mintegy 540 millió tonna hamu hullott vissza, amely több száz kilométerre eljutott. A piroklaszt-árak rendkívül forró, 400 °C feletti hőmérséklettel és hangsebességet meghaladó sebességgel pusztítottak, összesen több mint 1100 km² területet letarolva.

In 1980, a major volcanic eruption occurred at Mount St. Helens, a volcano located in state of Washington, in the United States.. (Photo by Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP)
A vulkánkitörés 24 km magas hamufelhőt juttatott a légkörbe – Fotó: Ann Ronan Picture Library

Mi vezetett a Mount Saint Helens kitöréséhez?

A Mount Saint Helens a North American Plate és a Juan de Fuca Plate határán található, ahol az óceáni lemez a kontinentális lemez alá bukik. A szubdukció során a mélybe süllyedő lemez részben megolvad, és magma keletkezik, amely a felszín felé tör. Közben a víz gőzzé alakul, ami tovább növeli a nyomást a vulkán belsejében.

1980 márciusában sorozatos földrengések jelezték, hogy a vulkán ébredezik. 

Ezt gőzrobbanások követték, majd új kráter alakult ki, és folyamatos hamukibocsátás indult meg. A vulkán északi oldalán egy 140 méteres kiemelkedés, úgynevezett kriptodóm jött létre, ami azt mutatta, hogy a magma nagyon közel került a felszínhez.

This image taken 22 August, 1999 by NASA's Landsat 7 satellite and obtained 19 May, 2000 from NASA's Earth Observatory Internet site shows Mt. St. Helens as it looks 20 years after the eruption of the catastophic volcano. The height of Mt. St, Helens was reduced from a height of 9677 feet (2950 meters) to about 8364 Ft (2550 meters) in the eruption on the morning of 18 May, 1980 that sent a column of dust and ash more than 25 km (15.5 miles) into the atmosphere and shock waves from the blast that knocked down trees within 10 km of the central crater. AFP PHOTO/NASA (Photo by NASA / AFP)
Műholdfelvétel a Mount Saint Helensről – Fotó: NASA / NASA

Mekkora pusztítást okozott a Mount Saint Helens kitörése?

A kitörés 57 ember életét követelte, köztük geológusokét is, akik a közelből figyelték a vulkánt. A legtöbb áldozat halálát a forró hamu belélegzése okozta. Mintegy 600 km² erdő semmisült meg, és számos állat is elpusztult. A gazdasági károk elérték az 1,1 milliárd dollárt. Több mint 200 ház semmisült meg, utak, vasútvonalak és hidak rongálódtak meg vagy váltak használhatatlanná, és több ezer repülőjáratot kellett törölni. A hamu eltakarítása is komoly feladatot jelentett: volt, ahol 10 hétig tartott a takarítás. A vulkán 1982 óta védett terület része, ahol kutatás és természetes regeneráció zajlik. 

A tudósok folyamatosan figyelik, miközben a korábban elpusztult területeken az élet látványosan visszatért, és sokszínű ökoszisztémák alakultak ki.

Bár 2004 és 2008 között ismét volt vulkáni aktivitás, újabb nagy kitörés nem következett be. Jelenleg a Mount Saint Helens nyugalmi állapotban van, de továbbra is az egyik legaktívabb vulkán a térségben. A szakértők szerint nem az a kérdés, hogy újra kitör-e, hanem az, hogy mikor.

