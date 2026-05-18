24 kilométer magas pokol szállt az égbe: felrobbant a vulkán

1980. május 18-án minden előjel nélkül hatalmas erővel tört ki a Mount Saint Helens vulkán az Egyesült Államokban. A robbanás nemcsak a környéket pusztította el, hanem a modern vulkanológia egyik legfontosabb esettanulmányává is vált. A katasztrófa percek alatt írta át a térség történetét.

Mi történt a Mount Saint Helens 1980-as kitörése idején?

A Mount Saint Helens 1980-as kitörése 08:32-kor kezdődött, amikor egy 5,1-es erősségű földrengés rázta meg a térséget. Ennek hatására a vulkán északi oldala hirtelen összeomlott, létrehozva a feljegyzett történelem legnagyobb földcsuszamlását. Körülbelül 2,5 milliárd köbméter törmelék zúdult le a hegyoldalon, helyenként több mint 160 km/órás sebességgel.

Az összeomlást követően a vulkán oldalirányban robbant fel, és egy 24 km magas hamufelhőt juttatott a légkörbe.

A következő kilenc órában mintegy 540 millió tonna hamu hullott vissza, amely több száz kilométerre eljutott. A piroklaszt-árak rendkívül forró, 400 °C feletti hőmérséklettel és hangsebességet meghaladó sebességgel pusztítottak, összesen több mint 1100 km² területet letarolva.

Mi vezetett a Mount Saint Helens kitöréséhez?

A Mount Saint Helens a North American Plate és a Juan de Fuca Plate határán található, ahol az óceáni lemez a kontinentális lemez alá bukik. A szubdukció során a mélybe süllyedő lemez részben megolvad, és magma keletkezik, amely a felszín felé tör. Közben a víz gőzzé alakul, ami tovább növeli a nyomást a vulkán belsejében.

1980 márciusában sorozatos földrengések jelezték, hogy a vulkán ébredezik.

Ezt gőzrobbanások követték, majd új kráter alakult ki, és folyamatos hamukibocsátás indult meg. A vulkán északi oldalán egy 140 méteres kiemelkedés, úgynevezett kriptodóm jött létre, ami azt mutatta, hogy a magma nagyon közel került a felszínhez.

Mekkora pusztítást okozott a Mount Saint Helens kitörése?

A kitörés 57 ember életét követelte, köztük geológusokét is, akik a közelből figyelték a vulkánt. A legtöbb áldozat halálát a forró hamu belélegzése okozta. Mintegy 600 km² erdő semmisült meg, és számos állat is elpusztult. A gazdasági károk elérték az 1,1 milliárd dollárt. Több mint 200 ház semmisült meg, utak, vasútvonalak és hidak rongálódtak meg vagy váltak használhatatlanná, és több ezer repülőjáratot kellett törölni. A hamu eltakarítása is komoly feladatot jelentett: volt, ahol 10 hétig tartott a takarítás. A vulkán 1982 óta védett terület része, ahol kutatás és természetes regeneráció zajlik.

A tudósok folyamatosan figyelik, miközben a korábban elpusztult területeken az élet látványosan visszatért, és sokszínű ökoszisztémák alakultak ki.

Bár 2004 és 2008 között ismét volt vulkáni aktivitás, újabb nagy kitörés nem következett be. Jelenleg a Mount Saint Helens nyugalmi állapotban van, de továbbra is az egyik legaktívabb vulkán a térségben. A szakértők szerint nem az a kérdés, hogy újra kitör-e, hanem az, hogy mikor.