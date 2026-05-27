Egész nap ül a gép előtt? – Ez az ötperces szokás sokat segíthet

Az irodai munkát végzők, az otthonról dolgozók és a sokat képernyő előtt ülők számára egyre fontosabb kérdés, hogyan lehet ellensúlyozni a mozgásszegény életmód hatásait. Szakértők szerint már az is sokat számíthat, ha félóránként öt percre felállunk, sétálunk, nyújtózunk vagy átmozgatjuk a testünket – számolt be a CNN.

Mozgásszünet munka közben: már öt perc is sokat segíthet

A mozgásszünet nem edzést jelent, hanem rövid, rendszeres megszakítást az ülésben. Lehet ez pár perc séta a lakásban, lépcsőzés, könnyű nyújtás, helyben járás vagy akár karmozgatás is, ha a séta nem megoldható.

A lényeg, hogy a lábizmok és a test ne maradjanak hosszú ideig teljesen passzívak. A mozgás segíthet a vérkeringés élénkítésében, a vércukorszint szabályozásában és abban is, hogy több oxigén jusson az agyba.

A sok ülés nem váltható ki teljesen egy edzéssel

Bár a rendszeres sport nagyon fontos, önmagában nem mindig ellensúlyozza az egész napos ülést. Ha valaki reggel edz, de utána órákon át mozdulatlanul ül, a szervezete továbbra is megérzi a tartós ülés hatásait.

Az izmai lenyújtása is segíthet az ülő munka okozta mozgásszegény életmód kompenzálásához

Ezért hasznos, ha a nap folyamán többször is beiktat rövid szüneteket. Akár munka közben is megteheti: telefonálás alatt sétálhat, két meeting között felállhat, vagy átállíthatja az órás megbeszéléseket 55 percesre.

A koncentrációt is javíthatja

A rövid mozgásszünetek nem feltétlenül rontják a munkateljesítményt, sőt sokaknál frissítő hatásúak lehetnek.

Egy pár perces séta után könnyebb lehet visszatérni a feladatokhoz, csökkenhet a fáradtságérzet, és tisztábbá válhat a gondolkodás.

Sokan arról számolnak be, hogy a rendszeres szünetek után kevésbé érzik magukat „agyködösnek”, és jobban tudnak figyelni a következő feladatra.

Ha óránként átmozgatjuk testünket, az nem csak a testi, hanem a mentális egészségünknek is jót tesz

A test jelzéseire is könnyebb figyelni

A képernyők és az állandó információáradat miatt gyakran észre sem vesszük, hogy a testünk pihenést, mozgást vagy levegővételt kér. A mozgásszünet abban is segíthet, hogy újra figyeljünk ezekre a jelzésekre. Nem kell hozzá külön eszköz vagy drága program:

elég egy időzítő, egy rövid séta, néhány perc nyújtás, és az elhatározás, hogy nem ülünk órákon át megszakítás nélkül.