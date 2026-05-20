Ez már a világháború előszele? Putyin és Kína megüzente, amitől az egész világ tartott

A multipoláris világrend támogatásáról adott ki közös nyilatkozatot Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök, a pekingi találkozójuk után. A két ország szerint véget érhet az amerikai hegemóniára épülő korszak, miközben Kína és Oroszország szorosabbra fűzi együttműködését.

Kezdődik a multipoláris világrend? – Kemény üzenetet küldött Putyin és Hszi Trumpnak

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő pekingi találkozója után Moszkva és Peking közös nyilatkozatban állt ki egy új világrend mellett. A dokumentum középpontjában a multipoláris világ és az új típusú nemzetközi kapcsolatok megteremtése állt.

A találkozó különösen erős politikai üzenetet hordozott, mivel néhány nappal korábban Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt, ahol Hszivel tárgyalt. Putyin és Hszi mostani egyeztetése ezért nemcsak kétoldalú diplomáciai esemény volt, hanem látványos geopolitikai állásfoglalás is az Egyesült Államokkal szemben.

Az amerikai hegemónia végét sürgetik

A kínai és az orosz álláspont szerint a világpolitika nem maradhat egyetlen nagyhatalom befolyása alatt. A multipoláris világrend lényege, hogy a gazdasági, katonai és diplomáciai hatalom több központ között oszlik meg, és nem az Egyesült Államok határozza meg egyedül a nemzetközi folyamatokat.

Hszi Csin-ping a találkozón az egyoldalú hegemónia térnyeréséről beszélt, Putyin pedig korábban többször is azt állította, hogy Washington konfliktusokon keresztül próbálja megőrizni globális befolyását.

A mostani pekingi csúcs egyik legerősebb üzenete éppen az volt, hogy Moszkva és Peking szerint az amerikai dominanciára épülő korszak a végéhez közeledik.

Példátlan szintre jutott az orosz–kínai kapcsolat

A Kreml szerint Oroszország és Kína kapcsolata valóban példátlan szintre emelkedett, és tovább fejlődik. A kínai külügyminisztérium közlése alapján a két fél a béke, a fejlődés, az együttműködés és a kölcsönös előnyök mentén akarja magasabb szintre emelni a kapcsolatokat.