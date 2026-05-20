Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez már a világháború előszele? Putyin és Kína megüzente, amitől az egész világ tartott

Érdekes

Már a fiatalokat is veszélyezteti a halálos kór – megfejtették az okokat

Vlagyimir Putyin

Ez már a világháború előszele? Putyin és Kína megüzente, amitől az egész világ tartott

35 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping Pekingben tárgyalt egymással, majd közös nyilatkozatban álltak ki a multipoláris világrend mellett. A találkozó egyértelmű üzenet volt Donald Trumpnak és az Egyesült Államoknak is: Moszkva és Peking szerint véget érhet az amerikai hegemóniára épülő korszak. Kína és Oroszország közben tovább mélyítette politikai, gazdasági és stratégiai együttműködését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir PutyinDonald TrumpHszi Csin-pingOroszországKínamultipoláris világrend

A multipoláris világrend támogatásáról adott ki közös nyilatkozatot Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök, a pekingi találkozójuk után. A két ország szerint véget érhet az amerikai hegemóniára épülő korszak, miközben Kína és Oroszország szorosabbra fűzi együttműködését.

A multipoláris világrend támogatásáról adott ki közös nyilatkozatot Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök, a pekingi találkozójuk után, (260520) -- BEIJING, May 20, 2026 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin have a tea chat at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, May 20, 2026. (Xinhua/Ding Haitao) (Photo by Ding Haitao / Xinhua via AFP)
A multipoláris világrend támogatásáról adott ki közös nyilatkozatot Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök, a pekingi találkozójuk után Fotó: DING HAITAO / XINHUA

Kezdődik a multipoláris világrend? – Kemény üzenetet küldött Putyin és Hszi Trumpnak

Miről szól a cikk?

  • Putyin és Hszi Pekingben tárgyalt az új világrendről.
  • Moszkva és Peking kemény üzenetet küldött Washingtonnak.
  • A két vezető az amerikai hegemónia végét sürgeti.
  • Kína és Oroszország stratégiai együttműködése tovább erősödik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő pekingi találkozója után Moszkva és Peking közös nyilatkozatban állt ki egy új világrend mellett. A dokumentum középpontjában a multipoláris világ és az új típusú nemzetközi kapcsolatok megteremtése állt.

A találkozó különösen erős politikai üzenetet hordozott, mivel néhány nappal korábban Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt, ahol Hszivel tárgyalt. Putyin és Hszi mostani egyeztetése ezért nemcsak kétoldalú diplomáciai esemény volt, hanem látványos geopolitikai állásfoglalás is az Egyesült Államokkal szemben.

Az amerikai hegemónia végét sürgetik

A kínai és az orosz álláspont szerint a világpolitika nem maradhat egyetlen nagyhatalom befolyása alatt. A multipoláris világrend lényege, hogy a gazdasági, katonai és diplomáciai hatalom több központ között oszlik meg, és nem az Egyesült Államok határozza meg egyedül a nemzetközi folyamatokat.

Hszi Csin-ping a találkozón az egyoldalú hegemónia térnyeréséről beszélt, Putyin pedig korábban többször is azt állította, hogy Washington konfliktusokon keresztül próbálja megőrizni globális befolyását.

 A mostani pekingi csúcs egyik legerősebb üzenete éppen az volt, hogy Moszkva és Peking szerint az amerikai dominanciára épülő korszak a végéhez közeledik.

Példátlan szintre jutott az orosz–kínai kapcsolat

A Kreml szerint Oroszország és Kína kapcsolata valóban példátlan szintre emelkedett, és tovább fejlődik. A kínai külügyminisztérium közlése alapján a két fél a béke, a fejlődés, az együttműködés és a kölcsönös előnyök mentén akarja magasabb szintre emelni a kapcsolatokat.

(260520) -- BEIJING, May 20, 2026 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin jointly meet the press after their talks at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, May 20, 2026. (Xinhua/Li Xiang) (Photo by Li Xiang / Xinhua via AFP)
Fotó: LI XIANG / XINHUA

Az együttműködés nemcsak a politikára és a diplomáciára terjed ki, hanem a gazdaságra, az oktatásra, a sportra és a médiára is. A két ország ezzel hosszú távú stratégiai partnerséget épít, amelynek célja, hogy Moszkva és Peking nagyobb súllyal jelenjen meg a nemzetközi rendszerben.

A dollártól is távolodna Moszkva és Peking

A pekingi csúcs után mintegy 40 kormányközi, intézményi és vállalati dokumentum aláírását jelentették be. Ezek jelentős része a gazdasági együttműködés elmélyítését szolgálja.

A kétoldalú kereskedelem tavaly megközelítette a 240 milliárd dollárt, az idei év első négy hónapjában pedig a kínai közlés szerint 20 százalékkal nőtt. A Kreml azt is közölte, hogy az orosz–kínai import- és exportügyletek szinte teljes egészében rubelben és jüanban zajlanak.

Ez különösen fontos jelzés, mert Moszkva és Peking ezzel olyan kereskedelmi rendszert épít, amely kevésbé függ a dollártól és a nyugati pénzügyi befolyástól. A pekingi találkozó így egyszerre szólt a politikai üzenetről, az amerikai hegemónia bírálatáról és az orosz–kínai kapcsolat további megerősítéséről – számolt be az Al Jazeera.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!