Május 1. története: ezt ünnepeljük valójában

A munka ünnepe sokak számára ma már inkább egy tavaszi szabadnap, mint történelmi jelentőségű dátum, pedig eredete a munkavállalói jogokért folytatott nemzetközi küzdelemhez kötődik. A május 1-jei ünnep nem a májusfákhoz kapcsolódik, hanem a munkásmozgalmak egyik legfontosabb eseménye – írja a Guardian.

A munka ünnepe: mit ünneplünk május elsején?

Az ünnep gyökerei az 1889–1890-es időszakra nyúlnak vissza, amikor a szocialista Második Internacionálé a nyolcórás munkanap bevezetéséért nemzetközi tiltakozónapot hirdetett május 1-jére. A kezdeményezés gyorsan globális méretet öltött, és több országban is hatalmas tömegek vonultak utcára. A kezdeti cél egy egyszeri, komoly tiltakozás volt, amely azonban hamar a munkásmozgalmak állandó jelképévé vált.

A 19. század végére a május elseje már nemcsak tiltakozás volt, hanem a munkásszolidaritás ünnepe is.

A „munkások húsvétjaként” is emlegetett nap egyszerre hordozta az újjászületés és a közösségi összetartozás jelentését. A rendezvények idővel látványos, szinte karneváli hangulatot kaptak, zászlókkal, jelvényekkel és kulturális programokkal:

sztrájkok és tüntetések;

munkásfelvonulások;

politikai beszédek;

közösségi ünneplések és sportesemények.

Miért vált a munka ünnepe politikai üggyé?

A 20. század elején a május elseje gyakran a társadalmi feszültségek középpontjába került. Az első világháború idején több helyen háborúellenes demonstrációkhoz kapcsolódott, és a munkásmozgalom radikális hangjai is erőteljesebbé váltak. A későbbi évtizedekben a különböző politikai rendszerek eltérően viszonyultak az ünnephez: volt, ahol betiltották, máshol állami keretek közé terelték. A fasizmus egyes formái például át is nevezték vagy átértelmezték a napot, miközben eredeti jelentése sok helyen illegálisan tovább élt.

Hogyan változott a munka ünnepe a modern korban?

A második világháború után a május elseje sok országban hivatalos ünneppé vált és munkaszüneti nappá nyilvánították. A 21. század elején ismét megjelentek a tömeges tüntetések, különösen az antikapitalista mozgalmakhoz kapcsolódva, amelyek a globalizáció és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen emelték fel hangjukat.

A rendőrségi fellépések és az új demonstrációs technikák is a modern május elsejék részei lettek.

A munka ünnepe így ma is egyszerre történelmi emléknap és élő társadalmi szimbólum: annak emléke, hogy a munkavállalói jogok nem maguktól alakultak ki, hanem hosszú, sokszor konfliktusokkal teli küzdelem eredményei.