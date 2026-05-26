A brit hőség semmi volt Myleene Klass új fotóihoz képest

Az Egyesült Királyságban, 2026. május 25-én hétfőn rekordmeleg napot mértek, a hőmérséklet 34,8 Celsius-fokig emelkedett. Myleene Klass eközben kertjében hűsölt, és színes, csíkos bikiniben mutatta meg bomba alakját a közösségi oldalán – szúrta ki a Daily Mail.

Myleene Klass, modell, énekesnő

Myleene Klass bikinis fotóit imádják a rajongók

A 48 éves tévés és rádiós műsorvezető fotói alatt gyorsan megjelentek az elismerő kommentek.

Több ismert személyiség is dicsérte a megjelenését, a rajongók pedig ismét emlékeztették: Myleene neve évek óta összeforrt az ikonikus bikinis pillanatokkal.

A sztár 2006-ban, egy reality-műsorban vált igazán emlékezetessé, amikor fehér bikinis jelenetével országos figyelmet kapott.

Később viccesen azt is mondta, ez a bikini „iskolába küldte a gyerekeit”, annyi lehetőséget hozott neki.

Ikonikus bikiniből újabb forró poszt

Az eredeti fehér fürdőruha állítólag 7500 fontért kelt el, pedig Myleene mindössze 40 fontért vásárolta. Mostani fotói is bizonyítják, hogy a műsorvezető még mindig pontosan tudja, hogyan hívja fel magára a figyelmet.