Szenzációs felfedezés Görögországban: feltárhatták Nagy Sándor titokzatos sírját

Az ásatások az észak-görögországi Amphipolisz romjainál zajlanak, Thesszalonikitől mintegy 100 kilométerre. A Kasta-sírként ismert, Nagy Sándorhoz köthető monumentális építmény már korábban is világszenzációt okozott, most azonban először vált teljes egészében láthatóvá a belső szerkezete, hívta fel a figyelmet a New York Post.

Az Amphipolisz városában található, monumentális Kasta-sír minden bizonnyal Nagy Sándor családjához vagy legközelebbi embereihez köthető – Fotó: - / GREEK MINISTRY OF CULTURE

A szakemberek szerint a sír elképesztő méretű:

a külső körfal több mint 500 méter hosszú,

a temetkezési domb több mint 20 hektáron terül el,

a belső folyosókat márvány borítja,

a bejáratot egykor monumentális szfinxszobrok őrizték.

A most nyilvánosságra hozott képeken díszes márványfolyosók, kifinomult faragások és lenyűgöző építészeti részletek láthatók.

A sírkomplexum jelentősége felbecsülhetetlen

Lina Mendoni görög kulturális miniszter szerint a Kasta-sír jelentősége felbecsülhetetlen.

A Kasta-sír egy egyedülálló és csodálatos makedón emlékmű, amely most, a teljes feltárás után még világosabban mutatja történelmi jelentőségét

– fogalmazott.

A restaurátorok eltávolították a régi fémtartókat is, így a sírkamra teljes pompájában láthatóvá vált. A következő lépés a monumentális márványkapu visszaállítása és a sérült szfinxszobrok helyreállítása lehet.

Nagy Sándor legbelső köre nyugodhat itt?

A régészek szerint a sírt valószínűleg Kr. e. IV. században építették, közvetlenül Nagy Sándor halála után.

A történészek úgy vélik, a monumentális temetkezési hely egy rendkívül magas rangú személyhez kapcsolódhatott:

Nagy Sándor édesanyjához, Olympiaszhoz,

feleségéhez, Roxanához,

vagy valamelyik legendás hadvezéréhez.

Amphipolisz ugyanis szorosan kapcsolódott a makedón uralkodó legbelső köréhez. Itt éltek Nagy Sándor híres tábornokai, köztük Nearchosz, Héphaisztión és Laomedón is.

A város Nagy Sándor halála után is kulcsszerepet játszott a birodalomért folyó véres harcokban. A történeti források szerint Kasszandrosz itt tartotta fogságban Roxanát és Nagy Sándor fiát, Alexandrosz IV-et, akiket később meggyilkoltak. A régészek szerint ezért sem kizárt, hogy a sír kapcsolatban állhat a tragikus sorsú uralkodói családdal.