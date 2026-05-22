Versace múzsája, Mandela „unokája” és a kifutók királynője – Naomi Campbell elképesztő élete

Botrányok, szerelmek és nagy visszatérések

A bulvársajtó persze nemcsak a sikerei miatt figyelte. Naomi Campbell körül évtizedeken át ott voltak a viharos szerelmek, a híres barátok, a luxuspartik és a botrányok is. Volt szó eljegyzésekről, hercegi románcról, közösségi szolgálatról és olyan sztorikról, amelyekből más karrier talán sosem állt volna fel.

Naomi viszont mindig visszatért – méghozzá erősebben. A modellkedés mellett kipróbálta magát színésznőként, énekesnőként, és közben a divatipar egyik leghangosabb szószólója lett, különösen akkor, amikor a fekete modellek hátrányos megkülönböztetéséről beszélt.

Nelson Mandela „fogadott unokája” és kétgyermekes édesanya

Életének egyik legkülönlegesebb kapcsolata Nelson Mandelához fűzte, aki tiszteletbeli unokájaként emlegette. Naomi Campbell jótékonysági munkáiban is sokszor kiállt afrikai ügyek és gyerekek támogatása mellett.

Az utóbbi években új szerepben is láthatjuk: édesanya lett.

Lánya 2021-ben, fia 2023-ban született, a modell pedig ritkán, de annál nagyobb figyelem mellett oszt meg pillanatokat a családi életéből.

A szupermodell, aki ma is legenda

Naomi Campbell több mint modell: jelenség, márkanév és korszakos ikon. Lehet szeretni, lehet vitatni, de figyelmen kívül hagyni lehetetlen. Születésnapján egy olyan nőt ünnepel a divatvilág, aki nemcsak végigvonult a kifutón, hanem nyomot is hagyott rajta.

Cikkünk a Wikipedia és az ÉVA Magazin forrásai alapján készült.