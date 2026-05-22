Versace múzsája, Mandela „unokája” és a kifutók királynője – Naomi Campbell elképesztő élete

Május 22-én ünnepli születésnapját a divatvilág egyik legnagyobb ikonja, aki már kamaszként meghódította a kifutókat. Naomi Campbell 1970-ben született Londonban, és a nyolcvanas–kilencvenes évek szupermodellkorszakának egyik legfényesebb csillaga lett.
A jamaikai származású édesanyja, Valerie Morris egyedül nevelte, Naomi Campbell pedig már gyerekként a reflektorfény közelébe került: táncolt, szerepelt, majd 15 évesen felfedezte egy modellügynökség munkatársa. Innen már nem volt megállás: 16 évesen címlapra került, később pedig Christy Turlington és Linda Evangelista oldalán a divatvilág legendás „szentháromságának” tagja lett.

English model Naomi Campbell arrives on the red carpet to attend the ceremony for the German media award Bambi in Munich, southern Germany on November 13, 2025. (Photo by Michaela STACHE / AFP)
Fotó: MICHAELA STACHE / AFP

Naomi Campbell, a kifutók királynője

Naomi Campbell neve hamar egyet jelentett a luxussal, a magabiztossággal és azzal a különleges, szinte ragadozószerű vonulással, amelyet máig sokan próbálnak utánozni. Gianni Versace egyik múzsájaként a legnagyobb divatházak kedvence lett, miközben történelmet is írt: 

ő volt az első fekete modell a francia Vogue címlapján, és a Time magazin címlapján is mérföldkövet jelentett a szereplése.

Naomi Campbell –1993

Botrányok, szerelmek és nagy visszatérések

A bulvársajtó persze nemcsak a sikerei miatt figyelte. Naomi Campbell körül évtizedeken át ott voltak a viharos szerelmek, a híres barátok, a luxuspartik és a botrányok is. Volt szó eljegyzésekről, hercegi románcról, közösségi szolgálatról és olyan sztorikról, amelyekből más karrier talán sosem állt volna fel.

Naomi viszont mindig visszatért – méghozzá erősebben. A modellkedés mellett kipróbálta magát színésznőként, énekesnőként, és közben a divatipar egyik leghangosabb szószólója lett, különösen akkor, amikor a fekete modellek hátrányos megkülönböztetéséről beszélt.

Nelson Mandela „fogadott unokája” és kétgyermekes édesanya

Életének egyik legkülönlegesebb kapcsolata Nelson Mandelához fűzte, aki tiszteletbeli unokájaként emlegette. Naomi Campbell jótékonysági munkáiban is sokszor kiállt afrikai ügyek és gyerekek támogatása mellett.

Az utóbbi években új szerepben is láthatjuk: édesanya lett. 

Lánya 2021-ben, fia 2023-ban született, a modell pedig ritkán, de annál nagyobb figyelem mellett oszt meg pillanatokat a családi életéből.

A szupermodell, aki ma is legenda

Naomi Campbell több mint modell: jelenség, márkanév és korszakos ikon. Lehet szeretni, lehet vitatni, de figyelmen kívül hagyni lehetetlen. Születésnapján egy olyan nőt ünnepel a divatvilág, aki nemcsak végigvonult a kifutón, hanem nyomot is hagyott rajta.

Cikkünk a Wikipedia és az ÉVA Magazin forrásai alapján készült.

