Sokan nem tudják: ez történik a bőrrel a kertben nyáron

Egy ártalmatlannak tűnő kerti munka után is jelentkezhet viszketés, bőrpír vagy akár hólyagos kiütés, ami sokakat meglep. A háttérben gyakran nem is klasszikus allergia áll, hanem az, hogy bizonyos növények és a napfény együtt váltanak ki bőrreakciót. A jelenség elsőre furcsának tűnhet, pedig jól ismert orvosi folyamatról van szó – írja a Bild.
Amikor a napfény „aktiválja” a növények hatását a bőrön
Sokan a csalánra gondolnak, ha kerti munka után csípő, viszkető bőrt tapasztalnak, pedig ennél jóval alattomosabb növények is okozhatnak hasonló panaszokat. A fototoxicitás lényege, hogy egyes növényekben található anyagok önmagukban nem feltétlenül okoznak gondot, de a napfény – pontosabban az UV-sugárzás – hatására kémiai változáson mennek keresztül.
Ilyenkor olyan vegyületek keletkezhetnek, amelyek a bőrön gyulladásos reakciót indítanak el. Ennek következménye lehet a bőrpír, viszketés, sőt hólyagos kiütés is. A szakirodalom ezt a jelenséget fitofotodermatitisz nevezi. A tünetek gyakran csak órákkal a növénnyel való érintkezés után jelentkeznek, és akár 2–3 nap múlva a legerősebbek.
Nem csak vadnövények, hanem hétköznapi konyhai alapanyagok is kiválthatják a reakciót. Ilyen például:
- petrezselyem;
- sárgarépa;
- zeller;
- citrom;
- lime.
Ilyenkor sokaknál a napfény hatására kiütés alakul ki, ami valójában nem klasszikus allergia, hanem egy fény által aktivált bőrreakció. A megelőzéshez fontos a kesztyű és a hosszú ruházat használata kerti munka közben, illetve az alapos kézmosás növények érintése után. Ha már kialakult a bőrirritáció, érdemes kerülni a napfényt, hűteni az érintett területet, és nem vakarni a bőrt. A tünetek többnyire néhány héten belül nyomtalanul elmúlnak.
