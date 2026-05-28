Sokan nem tudják: ez történik a bőrrel a kertben nyáron

Sokan csak később veszik észre, hogy a kerti munka után viszketés vagy piros foltok jelentek meg a bőrükön. Ilyenkor a háttérben egy kevéssé ismert folyamat is állhat. A napfény hatására kiütés is kialakulhat, ha bizonyos növényekkel kerülünk kapcsolatba.
Egy ártalmatlannak tűnő kerti munka után is jelentkezhet viszketés, bőrpír vagy akár hólyagos kiütés, ami sokakat meglep. A háttérben gyakran nem is klasszikus allergia áll, hanem az, hogy bizonyos növények és a napfény együtt váltanak ki bőrreakciót. A jelenség elsőre furcsának tűnhet, pedig jól ismert orvosi folyamatról van szó – írja a Bild.

Bizonyos növények és a napfény együtt váltanak ki bőrreakciót – Fotó: Unsplash

Amikor a napfény „aktiválja” a növények hatását a bőrön

Sokan a csalánra gondolnak, ha kerti munka után csípő, viszkető bőrt tapasztalnak, pedig ennél jóval alattomosabb növények is okozhatnak hasonló panaszokat. A fototoxicitás lényege, hogy egyes növényekben található anyagok önmagukban nem feltétlenül okoznak gondot, de a napfény – pontosabban az UV-sugárzás – hatására kémiai változáson mennek keresztül.

Ilyenkor olyan vegyületek keletkezhetnek, amelyek a bőrön gyulladásos reakciót indítanak el. Ennek következménye lehet a bőrpír, viszketés, sőt hólyagos kiütés is. A szakirodalom ezt a jelenséget fitofotodermatitisz nevezi. A tünetek gyakran csak órákkal a növénnyel való érintkezés után jelentkeznek, és akár 2–3 nap múlva a legerősebbek.

Nem csak vadnövények, hanem hétköznapi konyhai alapanyagok is kiválthatják a reakciót. Ilyen például:

  • petrezselyem;
  • sárgarépa;
  • zeller;
  • citrom;
  • lime.

Ilyenkor sokaknál a napfény hatására kiütés alakul ki, ami valójában nem klasszikus allergia, hanem egy fény által aktivált bőrreakció. A megelőzéshez fontos a kesztyű és a hosszú ruházat használata kerti munka közben, illetve az alapos kézmosás növények érintése után. Ha már kialakult a bőrirritáció, érdemes kerülni a napfényt, hűteni az érintett területet, és nem vakarni a bőrt. A tünetek többnyire néhány héten belül nyomtalanul elmúlnak.

