Zseni vagy zsarnok volt? Napóleon halála máig lázban tartja a világot

1821. május 5-én halt meg Szent Ilona szigetén Bonaparte Napóleon francia császár, államférfi és hadvezér. Halálának 205. évfordulója alkalmat ad arra, hogy felidézzük a világtörténelem egyik legismertebb és legnagyobb hatású alakjának életét.

Napóleon Bonaparte és a Szfinx (J.L. Gérôme festménye)

I. Napóleon Bonaparte élete, uralkodása és halála

Napóleon 1769-ben született Korzikán, olasz eredetű családban. Katonai iskolákban tanult, majd a francia forradalom idején kezdett gyorsan emelkedni a ranglétrán. Tehetsége először Toulonnál mutatkozott meg igazán, ahol tüzérségi tudásával segítette a város visszafoglalását. Néhány év alatt tábornok, majd Franciaország egyik legfontosabb katonai vezetője lett – írja a Múlt-kor történelmi portál.

1799-ben államcsínnyel átvette a hatalmat, 1802-ben örökös konzullá, 1804-ben pedig császárrá választatta magát.

Uralkodása alatt központosított államot épített, létrehozta a modern francia közigazgatás alapjait, megerősítette az adórendszert, és megalkotta a Code civilt, amely a polgári jog egyik legfontosabb európai mintája lett.

Hadvezérként sorra aratta győzelmeit Európában. Austerlitz, Jéna, Friedland és Wagram neve összeforrt katonai zsenialitásával. Hatalma csúcsán Európa jelentős része szövetségese, vazallusa vagy ellenfelei által rettegve figyelt birodalmának része volt.

Antoine-Jean Gros festménye Napóleonról A kép címe: Bonaparte az arcolei hídi csatánál

Bukását az 1812-es oroszországi hadjárat indította el. A Grande Armée pusztulása után ellenfelei összefogtak ellene, majd 1815-ben Waterloonál végleg vereséget szenvedett. Ezután Szent Ilona szigetére száműzték, ahol hat évvel később meghalt.

Napólon halála körül máig élnek összeesküvés-elméletek, de a tudomány mai állása szerint gyomorrák végzett vele. Napóleon életműve ma is vitákat kelt: egyszerre volt modernizáló államépítő, zseniális hadvezér és Európát háborúkba sodró uralkodó – olvasható a Múlt-kor cikkében.

Bár Napóleon megítélése a mai napig nem egységes, annyit magabiztosan kijelenthetünk, hogy az emberiség történelmének egyik legmeghatározóbb alakjáról van szó.

