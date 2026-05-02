Így mentheti meg a kerti növényeket – egy apró hiba mindent tönkretehet

A nárcisz a legnépszerűbb tavaszi hagymás növények közé tartozik, de sokan elrontják a gondozását virágzás után. A megfelelő gondozás kulcsfontosságú, legyen szó cserepes nárciszról vagy kerti ültetésről. A nárcisz öntözése, a levelek kezelése és a megfelelő időben történő ültetés mind befolyásolja, hogy jövőre újra virágba borul-e.

A nárcisz ültetése jó vízelvezetésű talajba ajánlott

Fotó: Unsplash

Mit kell tenni az elvirágzott nárcisszal?

Az elvirágzott nárcisz esetében az első lépés az elszáradt virágfejek eltávolítása. Ezzel megakadályozzuk, hogy a növény energiát pazaroljon a magképzésre. A leveleket azonban tilos levágni, mert ezek segítik a hagyma tápanyagfeltöltését.

Ki kell ültetni a cserepes nárciszt?

A cserepes nárcisz esetében a kiültetés általában jobb megoldás. A cserépben gyorsabban kiszárad a talaj, és a hagymák túl zsúfoltan helyezkednek el. Ha van kert, érdemes szabadföldbe helyezni a növényt, ahol több hely és tápanyag áll rendelkezésére - tájékoztat a My Home Book.

Hogyan gondozzuk a nárciszt virágzás után? Virágzás után a nárcisz gondozása még nem ér véget. Mérsékelni kell a nárcisz öntözését, de nem szabad teljesen abbahagyni. Szükség esetén enyhe tápanyag-utánpótlás is adható. A legfontosabb, hogy a levelek természetes módon húzódjanak vissza.

Hogyan lehet újravirágoztatni a nárciszt?

A nárcisz újravirágoztatása a megfelelő utógondozáson múlik. Ha a hagyma elegendő tápanyagot tud felhalmozni, a következő tavasszal ismét virágzik. Ehhez elengedhetetlen a levelek meghagyása, a megfelelő talaj és a jó vízelvezetés.