Megmagyarázhatatlan jelenséget figyeltek meg egy óriási bolygóbölcsőnél

A NASA szerint több mint ezer fényévre található rendszer az IRAS 23077+6707 nevet kapta, a kutatók azonban csak „Drakula chivitójaként” emlegetik. A gigantikus protoplanetáris korong egy fiatal csillag körül helyezkedik el, és közel 400 milliárd mérföld széles, vagyis nagyjából negyvenszer nagyobb, mint a Naprendszer a Kuiper-öv külső határáig – írja a ScienceDaily.

A NASA Hubble űrteleszkópja minden eddiginél részletesebben örökítette meg a különös, kaotikus bolygóbölcsőt (illusztráció)

A kutatókat leginkább az döbbentette meg, hogy a korong rendkívül szabálytalan és aszimmetrikus. A Hubble felvételein hatalmas, szálas szerkezetek látszanak, amelyek csak az egyik oldalon nyúlnak ki a gáz- és porfelhőből, míg a másik oldal sokkal élesebb és nyugodtabb képet mutat.

A szakemberek szerint ez arra utalhat, hogy a rendszerben rendkívül intenzív folyamatok zajlanak, például új anyag áramlik be a korongba, vagy a környezetével lép kölcsönhatásba.

Ezek a felvételek azt mutatják, hogy a bolygóbölcsők sokkal aktívabbak és kaotikusabbak lehetnek, mint korábban gondoltuk”

– fogalmazott Kristina Monsch, a kutatás vezetője.

A rendszerben hatalmas mennyiségű anyag található, a becslések szerint akár a Jupiter tömegének tíz-harmincszorosa is jelen lehet a korongban. Ez azt jelenti, hogy több óriásbolygó is kialakulhat benne.

A tudósok úgy vélik, hogy a különleges objektum egyfajta kozmikus laboratóriumként szolgálhat, amely segíthet jobban megérteni a bolygórendszerek születését, köztük azt is, hogyan alakulhatott ki egykor a Naprendszer.

Jelenleg több kérdésünk van, mint válaszunk, de ezek a képek új kiindulópontot adnak ahhoz, hogy megértsük a bolygók kialakulását különböző környezetekben”

– tette hozzá a kutató.

