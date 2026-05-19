Születésnapos a Vad angyal sztárja – Natalia Oreiro ma is népszerű énekesnő

Natalia Oreiro Uruguayból indult, majd a Vad angyal című sorozattal robbant be a nemzetközi köztudatba. Az énekesnő ma is hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet.
Május 19-én ünnepli 49. születésnapját Natalia Oreiro, akit a világ egyik legismertebb latin-amerikai sorozatsztárjaként és énekesnőjeként tartanak számon. Az uruguayi származású sztár évtizedek óta milliók kedvence, különösen Kelet-Európában és a volt szovjet térségben, ahol a mai napig hatalmas rajongótábor veszi körül.
A Vad angyal hozta meg számára a sikert
Natalia Oreiro 1977-ben született Montevideóban, karrierjét pedig telenovellákban kezdte még a kilencvenes években. A nemzetközi áttörést a Vad angyal című sorozat hozta meg számára, amelyet 1998 és 1999 között sugároztak. A több száz részes széria világszerte óriási siker lett, több mint 80 országban vetítették, és generációk kedvencévé vált.
A Vad angyalban Natalia Oreiro Milagrost alakította, a vagány, árvaházban felnőtt lányt, aki cselédként kerül egy gazdag család villájába. Ott találkozik Ivóval, a lázadó természetű milliomos fiúval, akit Facundo Arana játszott.
Kettejük között viharos, szenvedélyes szerelem alakul ki, de a kapcsolatot félreértések, családi titkok, társadalmi különbségek, féltékenység és intrikák nehezítik.
A sorozat több száz részen át boncolgatta a szerelem, a bizalom, a csalódás és a vágy határait, miközben Oreiro és Arana párosa legendássá vált. A romantikus főszál mellett a Vad angyal erejét az emlékezetes mellékszereplők adták: vicces figurák, ármánykodó intrikusok, beképzelt gazdagok és szédítően dögös nők is felkavarták az eseményeket. A sorozat ezért lett egyszerre szerelmi történet, családi dráma, könnyed vígjáték és kultikus latin-amerikai tévés élmény.
Natalia Oreiro énekesnőkét és színésznőként is befutott
A színésznő filmes karrierje később tovább erősödött. Szerepelt többek között az Egy argentin New Yorkban, a Titkos gyermekkor, A német doktor és a Super Crazy című filmekben is. Több alkotása Oscar-előválogatásig jutott.
Oreiro énekesnőként is komoly sikereket ért el. Három stúdióalbumot adott ki, dalai világszerte népszerűvé váltak, lemezeiből pedig több mint tízmillió példány fogyott. Az MTV Video Music Awards és a Latin Grammy díjára is jelölték – olvasható a Natalia Oreiroról szóló Wikipedia szócikkében.
A sztár 2001-ben ment hozzá Ricardo Mollo argentin zenészhez, akivel egy fiuk született. Natalia Oreiro az elmúlt évtizedekben nemcsak színésznőként és énekesnőként, hanem divatikonként és televíziós műsorvezetőként is meghatározó alakja maradt a latin-amerikai szórakoztatóiparnak.
Natalia Oreiro Magyarországon
A világhírű énekesnő, Natalia Oreiro 2025-ben Magyarországra érkezett, és vendégzsűriként vett részt a Sztárban Sztár All Stars műsorában. A Vad angyal színésznője egy óriási titkot is elárult.
Biztosan sokan emlékeznek még erre a felejthetetlen főcímdalra!