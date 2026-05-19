Születésnapos a Vad angyal sztárja – Natalia Oreiro ma is népszerű énekesnő

Május 19-én ünnepli 49. születésnapját a Vad angyal egykori sztárja. Natalia Oreiro latin-amerikai színésznőként és énekesnőként vált világszerte ismertté. A kultikus sorozat több mint 80 országban futott, és generációk kedvence lett.
Natalia Oreiro Uruguayból indult, majd a Vad angyal című sorozattal robbant be a nemzetközi köztudatba. Az énekesnő ma is hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 20: Natalia Oreiro attends the 51st International Emmy Awards at New York Hilton Midtown on November 20, 2023 in New York City. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
49 éves lett a Vad angyal – Natalia Oreiro Fotó: CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Május 19-én ünnepli 49. születésnapját Natalia Oreiro, akit a világ egyik legismertebb latin-amerikai sorozatsztárjaként és énekesnőjeként tartanak számon. Az uruguayi származású sztár évtizedek óta milliók kedvence, különösen Kelet-Európában és a volt szovjet térségben, ahol a mai napig hatalmas rajongótábor veszi körül.

A Vad angyal hozta meg számára a sikert

Natalia Oreiro 1977-ben született Montevideóban, karrierjét pedig telenovellákban kezdte még a kilencvenes években. A nemzetközi áttörést a Vad angyal című sorozat hozta meg számára, amelyet 1998 és 1999 között sugároztak. A több száz részes széria világszerte óriási siker lett, több mint 80 országban vetítették, és generációk kedvencévé vált.

A Vad angyalban Natalia Oreiro Milagrost alakította, a vagány, árvaházban felnőtt lányt, aki cselédként kerül egy gazdag család villájába. Ott találkozik Ivóval, a lázadó természetű milliomos fiúval, akit Facundo Arana játszott.

Kettejük között viharos, szenvedélyes szerelem alakul ki, de a kapcsolatot félreértések, családi titkok, társadalmi különbségek, féltékenység és intrikák nehezítik. 

A sorozat több száz részen át boncolgatta a szerelem, a bizalom, a csalódás és a vágy határait, miközben Oreiro és Arana párosa legendássá vált. A romantikus főszál mellett a Vad angyal erejét az emlékezetes mellékszereplők adták: vicces figurák, ármánykodó intrikusok, beképzelt gazdagok és szédítően dögös nők is felkavarták az eseményeket. A sorozat ezért lett egyszerre szerelmi történet, családi dráma, könnyed vígjáték és kultikus latin-amerikai tévés élmény.

Natalia Oreiro énekesnőkét és színésznőként is befutott

A színésznő filmes karrierje később tovább erősödött. Szerepelt többek között az Egy argentin New Yorkban, a Titkos gyermekkor, A német doktor és a Super Crazy című filmekben is. Több alkotása Oscar-előválogatásig jutott.

Oreiro énekesnőként is komoly sikereket ért el. Három stúdióalbumot adott ki, dalai világszerte népszerűvé váltak, lemezeiből pedig több mint tízmillió példány fogyott. Az MTV Video Music Awards és a Latin Grammy díjára is jelölték – olvasható a Natalia Oreiroról szóló Wikipedia szócikkében.

A sztár 2001-ben ment hozzá Ricardo Mollo argentin zenészhez, akivel egy fiuk született. Natalia Oreiro az elmúlt évtizedekben nemcsak színésznőként és énekesnőként, hanem divatikonként és televíziós műsorvezetőként is meghatározó alakja maradt a latin-amerikai szórakoztatóiparnak.

Natalia Oreiro Magyarországon

A világhírű énekesnő, Natalia Oreiro 2025-ben Magyarországra érkezett, és vendégzsűriként vett részt a Sztárban Sztár All Stars műsorában. A Vad angyal színésznője egy óriási titkot is elárult.

Biztosan sokan emlékeznek még erre a felejthetetlen főcímdalra!

 

 

