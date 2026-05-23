A NATO már a következő háborúra készül – Európa generációk óta nem volt ekkora veszélyben

Az ukrajnai háború tapasztalatai alapján olyan gyors ütemben fejlődnek a mesterséges intelligenciára épülő katonai technológiák, hogy egy-egy fejlesztés akár hat-nyolc hét alatt elavulhat. A NATO vezetői szerint Európa generációk óta nem nézett szembe olyan összetett és veszélyes biztonsági helyzettel, mint napjainkban – írja a Daily Mail.

Alexus Grynkewich (jobbra), a NATO európai főparancsnoka

Riasztó kijelentést tett a NATO főparancsnoka Oroszországról

A NATO európai főparancsnoka, Alexus Grynkewich hangsúlyozta, hogy a szövetség erejének demonstrálása kulcsfontosságú Oroszország elrettentésében. A tábornok szerint az Egyesült Államok a jövőben is fontos szerepet vállal majd a balti államok védelmében, függetlenül attól, hogy Donald Trump korábban többször bírálta európai szövetségeseit.

A NATO a közelmúltban egy London alatt kialakított föld alatti parancsnoki központban gyakorolta egy esetleges orosz támadásra adott válaszlépéseket.

A szövetség szerint a modern konfliktusokban egyre nagyobb jelentősége van az olyan védett létesítményeknek, amelyek ellenállhatnak a rakétatámadásoknak, a drónoknak és az elektronikai felderítésnek.

A brit hadsereg már most jelentős fejlesztéseket hajt végre az ukrajnai tapasztalatok alapján. Az év során hatezer új drónt állítottak szolgálatba, és 2026 végéig további nyolcezer pilóta nélküli eszköz érkezhet. A brit kormány emellett mintegy négymilliárd fontot fordít drónképességeinek fejlesztésére, miközben a haditengerészet is egyre nagyobb szerepet szán a pilóta nélküli hajóknak és tengeralattjáróknak.

John Healey brit védelmi miniszter szerint az ország egyszerre ruház be a katonák képzésébe és a legmodernebb technológiákba. A szakértők úgy látják, hogy a jövő háborúiban a mesterséges intelligencia és az autonóm rendszerek legalább akkora jelentőséggel bírhatnak majd, mint a hagyományos fegyverek.

