Riadóztatták a NATO vadászgépeit, valami történik Európa felett

Ismeretlen eredetű drón hatolt be Lettország légterébe csütörtökön, ami azonnali katonai reakciót váltott ki a térségben. A NATO balti légi járőrszolgálatának vadászgépei riadóba léptek, miután az objektumot az ország felett észlelték.
A lett fegyveres erők megerősítették, hogy csütörtökön egy azonosítatlan drón hatolt be Lettország légterébe, ezért a NATO balti légi őrjáratának vadászgépei riadóba léptek – írja a Mirror. 

Ismeretlen drón miatt emelkedtek fel a NATO vadászgépei (A kép illusztráció.)
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Egy azonosítatlan drón csütörtökön hatolt be Lettországba, ami harci repülőgépek bevetését váltotta ki. A NATO balti légi őrjáratának harci repülőgépei azonnal cselekedtek, miután a drón megjelent az ország felett; ez volt a harmadik ilyen riasztás három nap alatt. Továbbra sem világos, honnan érkezett a drón, miközben Lettország kihirdette harmadik drónnal kapcsolatos légi riasztását. 

Az érintett területek lakóit arra kérték, maradjanak otthon. 

Litvániában katonai repülőgépeket riasztottak, míg a szomszédos Lettországban a fegyveres erők szintén arról számoltak be, hogy egy drón hatolt be az ország légterébe. 

Litvániában katonai repülőgépek két drónt kerestek – közölte az ország hadserege –, miközben korábban egy másik incidens során a lett hatóságok szintén drónbehatolásról számoltak be. A lett biztonsági erők később azt közölték, hogy a fenyegetés megszűnt, további részleteket azonban nem adtak.

Felszálltak a NATO vadászgépei

Litvániában szerda reggel drónriasztást rendeltek el, miután egy azonosítatlan pilóta nélküli repülőeszközt észleltek az ország légterében. A NATO légtérvédelmi rendszerét is aktiválták, a vadászgépeket pedig riasztották az objektum elfogására. A helyzet miatt Vilnius repülőtere egy órára leállt, több térségben a lakosságot óvóhelyekre irányították, és a telefonokra is vészjelzések érkeztek. Az ország vezetése – köztük az államfő és a miniszterelnök – szintén menedékbe vonult a riasztás idején.

 

 

