Most jött: elérte Európát az ukrán háború – kitört a pánik, megrohamozták az óvóhelyeket

A litván védelmi minisztérium szerda reggel figyelmeztetést adott ki egy Belarusz irányából közeledő pilóta nélküli repülőeszköz miatt. A Delfi beszámolója szerint először „sárga” szintű riasztást rendeltek el, ami azt jelenti, hogy támadás valószínűsíthető, de még nem zajlik közvetlen támadás.

Automatikus riasztás érkezett a lakosság telefonjaira az Ignalina, Utena, Švenčionys és Zarasai körzetekben. Később a figyelmeztetést Vilnius megyére is kiterjesztették, ahol már „vörös” szintű riasztást rendeltek el, vagyis a hatóságok közvetlen fenyegetéstől tartottak.

A helyzet gyorsan eszkalálódott: Vilnius repülőtere délelőtt 10 órától egy órára felfüggesztette működését, emellett ideiglenesen a közösségi közlekedést is leállították.

Óvóhelyekre vitték az embereket

Több településen, köztük Vilniusban is óvóhelyekre irányították az embereket. A litván vezetők – Gitanas Nausėda köztársasági elnök, Inga Ruginienė miniszterelnök és Juozas Olekas parlamenti elnök – szintén menedékhelyen tartózkodtak a riasztás idején.

A litván védelmi minisztérium közölte, hogy a NATO balti légtérvédelmi missziójában részt vevő harci gépeket is készültségbe helyezték a drón miatt.

Egyelőre nem közölték, pontosan milyen típusú drónról volt szó, illetve sikerült-e elfogni vagy azonosítani az eszközt.

Egyre több drónincidens történik a Baltikumban

Az elmúlt hónapokban megszaporodtak a drónokkal kapcsolatos incidensek a balti térségben. Litvániában néhány nappal korábban egy ukrán drón zuhant le az ország északkeleti részén, míg Észtország nemrég először lőtt le saját légterében egy pilóta nélküli repülőeszközt.

A balti országok attól tartanak, hogy az orosz–ukrán háború egyre gyakrabban érinti közvetlenül a NATO-tagállamok légterét és infrastruktúráját is.

A mostani litvániai drónriadó különösen érzékeny helyzetben történt, mivel Belarusz Oroszország egyik legfontosabb katonai szövetségese, és rendszeresen szolgál orosz hadműveletek kiindulópontjaként is.