Súlyos figyelmeztetést küldött a NATO – küszöbön állhat az orosz invázió

A NATO keleti szárnya újabb katonai megerősítést kaphat, miután a szövetség külön parancsnoki struktúrát hozna létre Észtország és Lettország védelmére. A döntés hátterében az Oroszországgal szembeni konfliktus, a Baltikum sérülékenysége és egy lehetséges háborús forgatókönyv áll.
Súlyos figyelmeztetést küldött a NATO – Küszöbön áll az orosz invázió
A NATO újabb látványos lépéssel erősíti meg keleti szárnyát: külön parancsnoki struktúrát hoz létre Észtország és Lettország védelmére egy esetleges Oroszországgal vívott háború esetére. A döntés messze túlmutat egy diplomáciai üzeneten, mert konkrét katonai forgatókönyvre készíti fel a szövetséget – írja a The Independent.
A Baltikum lehet a NATO legérzékenyebb pontja
A döntés hátterében az áll, hogy a NATO a balti térséget az egyik legsérülékenyebb régiónak tartja egy lehetséges orosz támadás esetén. Észtország és Lettország földrajzi helyzete miatt különösen fontos ponttá vált a keleti védelmi rendszerben, ezért a szövetség gyorsabb, hatékonyabb és nagyobb erejű katonai reagálásra készül.
A NATO korábban arra figyelmeztetett, hogy Moszkva akár már 2029-ben nagyszabású támadást indíthat, ha folytatódik az orosz fegyverkezés. Ez adja a mostani döntés legsúlyosabb politikai és katonai hátterét.
Több tízezer katona mozgatására készülnek
A német–holland hadtest kapja azt a feladatot, hogy egy konfliktus esetén Észtországban és Lettországban irányítsa a szövetséges erőket. Egy hadtest általában három hadosztályt fog össze, vagyis akár 40–60 ezer katona parancsnoki keretét is jelentheti.
Ez már nem jelképes jelenlét. A cél az, hogy a NATO szükség esetén gyorsan jelentős katonai erőt tudjon bevinni a Baltikumba. Egy katonai forrás szerint a szövetségnek az a célja, hogy „gyorsan tömeget” tudjon a térségbe vinni.
Oroszország is mozgolódik a Baltikum térségében
A geopolitikai kontextust az ukrajnai háború adja, amely után a Baltikum védelme még nagyobb jelentőséget kapott. Nyugati katonai tisztviselők szerint Oroszország közben új katonai infrastruktúrát épít a balti határ közelében, többek között a leningrádi és a moszkvai katonai körzetben.
Az új laktanyák és katonai fejlesztések azt jelzik, hogy Moszkva számára is felértékelődött a térség stratégiai jellentősége. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetes már nemcsak figyelmeztet, hanem háborús vészhelyzeti felkészülésbe kezdett.
Német katonai vezetők és biztonságpolitikai szakértők szerint Európának gyorsan fel kell készülnie egy új korszakra. Az orosz fenyegetés kapcsán már konkrét időpontot is emlegetnek, miközben Berlin új fegyverrendszerek beszerzését vizsgálja. A NATO jövőbeli védelmi képességeiről is egyre élesebb vita zajlik.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felhívást intézett Donald Trumphoz és az amerikai Kongresszushoz, miután Oroszország újabb nagyszabású rakétatámadást indított Ukrajna ellen. Kijev szerint az orosz hadsereg ballisztikus rakétái jelentik Vlagyimir Putyin „utolsó nagy előnyét" a fronton.
Oroszország esetleges inváziójáról egy német katonai parancsnok nyilatkozott, amit a Reuters is megírt.