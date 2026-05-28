Súlyos figyelmeztetést küldött a NATO – küszöbön állhat az orosz invázió

A NATO keleti szárnya újabb katonai megerősítést kaphat, miután a szövetség külön parancsnoki struktúrát hozna létre Észtország és Lettország védelmére. A döntés hátterében az Oroszországgal szembeni konfliktus, a Baltikum sérülékenysége és egy lehetséges háborús forgatókönyv áll.

Súlyos figyelmeztetést küldött a NATO – Küszöbön áll az orosz invázió – (A kép illusztráció, rajta Belgium első F–35-ös vadászgépeinek átadása egyNATO-hoz köthető katonai parádén)

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Súlyos figyelmeztetést küldött a NATO – Küszöbön áll az orosz invázió

A NATO újabb látványos lépéssel erősíti meg keleti szárnyát: külön parancsnoki struktúrát hoz létre Észtország és Lettország védelmére egy esetleges Oroszországgal vívott háború esetére. A döntés messze túlmutat egy diplomáciai üzeneten, mert konkrét katonai forgatókönyvre készíti fel a szövetséget – írja a The Independent.

A Baltikum lehet a NATO legérzékenyebb pontja

A döntés hátterében az áll, hogy a NATO a balti térséget az egyik legsérülékenyebb régiónak tartja egy lehetséges orosz támadás esetén. Észtország és Lettország földrajzi helyzete miatt különösen fontos ponttá vált a keleti védelmi rendszerben, ezért a szövetség gyorsabb, hatékonyabb és nagyobb erejű katonai reagálásra készül.

Mark Rutte főtitkár megbeszélésen vesz részt Rachel Hoff-fal, a Ronald Reagan Elnöki Alapítvány és Intézet politikai igazgatójával a Ronald Reagan Elnöki Alapítvány és Intézetben 2026. április 9-én, Washingtonban

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP

A NATO korábban arra figyelmeztetett, hogy Moszkva akár már 2029-ben nagyszabású támadást indíthat, ha folytatódik az orosz fegyverkezés. Ez adja a mostani döntés legsúlyosabb politikai és katonai hátterét.

Több tízezer katona mozgatására készülnek

A német–holland hadtest kapja azt a feladatot, hogy egy konfliktus esetén Észtországban és Lettországban irányítsa a szövetséges erőket. Egy hadtest általában három hadosztályt fog össze, vagyis akár 40–60 ezer katona parancsnoki keretét is jelentheti.

Ez már nem jelképes jelenlét. A cél az, hogy a NATO szükség esetén gyorsan jelentős katonai erőt tudjon bevinni a Baltikumba. Egy katonai forrás szerint a szövetségnek az a célja, hogy „gyorsan tömeget” tudjon a térségbe vinni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Oroszország is mozgolódik a Baltikum térségében

A geopolitikai kontextust az ukrajnai háború adja, amely után a Baltikum védelme még nagyobb jelentőséget kapott. Nyugati katonai tisztviselők szerint Oroszország közben új katonai infrastruktúrát épít a balti határ közelében, többek között a leningrádi és a moszkvai katonai körzetben.