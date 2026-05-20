A NATO lerombolná az orosz bázisokat – Moszkva nukleáris választ emleget

A NATO és Oroszország konfliktusa ismét veszélyes szintre emelkedett Kalinyingrád miatt. Egy litván nyilatkozat szerint a NATO szükség esetén képes lenne megsemmisíteni az ottani orosz katonai bázisokat, amire Moszkva nukleáris fenyegetéssel reagált.

Nő a feszütsg a Nato és Oroszország között – ismét előkerült a nukleáris fenyegetés (Az orosz védelmi minisztérium által kiadott felvételen a Sarmat interkontinentális ballisztikus rakéta 2026. május 12-i tesztindítása látható.)

Moszkva nukleáris fenyegetéssel válaszolt a litván külügyminiszter kijelentésére

Lehetséges NATO-támadás Kalinyingrád ellen

Orosz bázisok kerültek célkeresztbe

Moszkva nukleáris választ emleget

Litvánia az oroszoktól tart

Fokozódik a NATO–orosz feszültség

Kęstutis Budrys litván külügyminiszter kemény kijelentéseket tett Kalinyingrádról, az Oroszországhoz tartozó, Litvánia és Lengyelország közé ékelődő enklávéról. A politikus arról beszélt, hogy a NATO-nak megvannak az eszközei az ottani orosz légvédelmi és rakétabázisok megsemmisítésére, ha erre szükség lenne. Moszkva élesen reagált, több orosz tisztviselő pedig őrültségnek nevezte a kijelentést, miközben nukleáris doktrínát is emlegettek.

A litván külügyminiszter szerint Kalinyingrád sebezhető

Budrys egy interjúban arról beszélt, hogy Litvánia biztonsági helyzete az orosz–ukrán háború miatt jelentősen romlott. Szerinte az orosz és ukrán drónok rendszeresen megsértik a litván légteret, orosz vadászgépek pedig időnként kikapcsolt transzponderekkel repülnek át az ország felett.

A litván külügyminiszter azt is elmondta, hogy országa rövid és közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerekbe fektet be, de továbbra is hiányzik a nagy hatótávolságú védelem, amely ballisztikus és cirkálórakéták ellen is hatékony lehetne.

A NATO 5. cikkében bízik Vilnius

Budrys szerint Litvánia tisztában van Oroszország szándékaival és katonai képességeivel, ezért a saját sebezhetőségének csökkentésén dolgozik. A miniszter jelezte, hogy bízik a NATO Alapokmányának 5. cikkében, vagyis abban, hogy támadás esetén a szövetségesek Litvánia segítségére sietnek.