A NATO lerombolná az orosz bázisokat – Moszkva nukleáris választ emleget

A NATO és Oroszország konfliktusa ismét veszélyes szintre emelkedett Kalinyingrád miatt. Egy litván nyilatkozat szerint a NATO szükség esetén képes lenne megsemmisíteni az ottani orosz katonai bázisokat, amire Moszkva nukleáris fenyegetéssel reagált.
Moszkva nukleáris fenyegetéssel válaszolt a litván külügyminiszter kijelentésére
- Lehetséges NATO-támadás Kalinyingrád ellen
- Orosz bázisok kerültek célkeresztbe
- Moszkva nukleáris választ emleget
- Litvánia az oroszoktól tart
- Fokozódik a NATO–orosz feszültség
Kęstutis Budrys litván külügyminiszter kemény kijelentéseket tett Kalinyingrádról, az Oroszországhoz tartozó, Litvánia és Lengyelország közé ékelődő enklávéról. A politikus arról beszélt, hogy a NATO-nak megvannak az eszközei az ottani orosz légvédelmi és rakétabázisok megsemmisítésére, ha erre szükség lenne. Moszkva élesen reagált, több orosz tisztviselő pedig őrültségnek nevezte a kijelentést, miközben nukleáris doktrínát is emlegettek.
A litván külügyminiszter szerint Kalinyingrád sebezhető
Budrys egy interjúban arról beszélt, hogy Litvánia biztonsági helyzete az orosz–ukrán háború miatt jelentősen romlott. Szerinte az orosz és ukrán drónok rendszeresen megsértik a litván légteret, orosz vadászgépek pedig időnként kikapcsolt transzponderekkel repülnek át az ország felett.
A litván külügyminiszter azt is elmondta, hogy országa rövid és közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerekbe fektet be, de továbbra is hiányzik a nagy hatótávolságú védelem, amely ballisztikus és cirkálórakéták ellen is hatékony lehetne.
A NATO 5. cikkében bízik Vilnius
Budrys szerint Litvánia tisztában van Oroszország szándékaival és katonai képességeivel, ezért a saját sebezhetőségének csökkentésén dolgozik. A miniszter jelezte, hogy bízik a NATO Alapokmányának 5. cikkében, vagyis abban, hogy támadás esetén a szövetségesek Litvánia segítségére sietnek.
A litván külügyminiszter külön kiemelte Németország szerepét is, mivel német vezetésű NATO-erők állomásoznak Litvániában. Budrys szerint Berlin garanciát adott Litvánia védelmére.
Moszkva nukleáris doktrínával fenyegetett
A legélesebb vita Kalinyingrád miatt robbant ki. Budrys szerint a NATO-nak meg kell mutatnia Oroszországnak, hogy szükség esetén képes lenne felszámolni az ott kiépített katonai bázisokat.
Moszkva erre rendkívül élesen reagált. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő öngyilkos paranoiaként értékelte a litván külügyminiszter szavait, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig az őrület határának nevezte a kijelentést. A kalinyingrádi régió kormányzója szintén gúnyos hangnemben bírálta a litván politikusokat.
A legsúlyosabb választ Leonyid Szluckij, az orosz Állami Duma külügyi bizottságának elnöke adta, aki szerint egy Kalinyingrád elleni NATO-támadás esetén Oroszország katonai és nukleáris doktrínái is életbe lépnének.
Leonyid Szluckij az Oroszországi Liberális Demokrata Párt (LDPR) vezető politikusa. A párt neve ellenére az LDPR az orosz politika egyik legismertebb radikális nacionalista és erősen birodalmi szemléletű politikai ereje, amely hagyományosan keményvonalas, Nyugat-ellenes álláspontot képvisel, sokszor még a Kreml fő politikai erejénél, az Egységes Oroszországnál is harciasabb retorikával.
Komoly riadalmat okozott Litvániában egy Belarusz felől érkező drón: több térségben légiriadót rendeltek el, Vilniusban óvóhelyekre vitték az embereket, a fővárosi repülőtér pedig egy órára leállította működését. A NATO légierejét is riasztották a balti légtér védelmére.
Az orosz külügyminiszter-helyettes szerint a nyugati országok egyre provokatívabb lépései miatt drámaian nő a NATO és Oroszország közötti közvetlen összecsapás kockázata.
A cikk egyes részei a Meduza.io nevű orosz ellenzéki hírportál anyagai alapján készültek. A Kreml a portált „külföldi ügynöknek” minősítette és gyakorlatilag kiszorította Oroszországból, a szerkesztőség jelenleg Lettországban működik.