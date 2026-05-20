Ez már a világháború előszele? Putyin és Kína megüzente, amitől az egész világ tartott

Már a fiatalokat is veszélyezteti a halálos kór – megfejtették az okokat

A NATO lerombolná az orosz bázisokat – Moszkva nukleáris választ emleget

Újabb éles konfliktus alakult ki a NATO és Oroszország között. A NATO-Oroszország konfliktusa Kalinyingrád miatt került ismét a figyelem középpontjába. Moszkvában már nukleáris válasz lehetőségét is emlegették egy esetleges támadás után.
A NATO és Oroszország konfliktusa ismét veszélyes szintre emelkedett Kalinyingrád miatt. Egy litván nyilatkozat szerint a NATO szükség esetén képes lenne megsemmisíteni az ottani orosz katonai bázisokat, amire Moszkva nukleáris fenyegetéssel reagált.

Nő a feszütsg a Nato és Oroszország között – ismét előkerült a nukleáris fenyegetés (Az orosz védelmi minisztérium által kiadott felvételen a Sarmat interkontinentális ballisztikus rakéta 2026. május 12-i tesztindítása látható.)
Moszkva nukleáris fenyegetéssel válaszolt a litván külügyminiszter kijelentésére

  • Lehetséges NATO-támadás Kalinyingrád ellen
  • Orosz bázisok kerültek célkeresztbe
  • Moszkva nukleáris választ emleget
  • Litvánia az oroszoktól tart
  • Fokozódik a NATO–orosz feszültség

Kęstutis Budrys litván külügyminiszter kemény kijelentéseket tett Kalinyingrádról, az Oroszországhoz tartozó, Litvánia és Lengyelország közé ékelődő enklávéról. A politikus arról beszélt, hogy a NATO-nak megvannak az eszközei az ottani orosz légvédelmi és rakétabázisok megsemmisítésére, ha erre szükség lenne. Moszkva élesen reagált, több orosz tisztviselő pedig őrültségnek nevezte a kijelentést, miközben nukleáris doktrínát is emlegettek.

A cikk egyes részei a Meduza.io nevű orosz ellenzéki hírportál anyagai alapján készültek. A Kreml a portált „külföldi ügynöknek” minősítette és gyakorlatilag kiszorította Oroszországból, a szerkesztőség jelenleg Lettországban működik.

A litván külügyminiszter szerint Kalinyingrád sebezhető

Budrys egy interjúban arról beszélt, hogy Litvánia biztonsági helyzete az orosz–ukrán háború miatt jelentősen romlott. Szerinte az orosz és ukrán drónok rendszeresen megsértik a litván légteret, orosz vadászgépek pedig időnként kikapcsolt transzponderekkel repülnek át az ország felett.

A litván külügyminiszter azt is elmondta, hogy országa rövid és közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerekbe fektet be, de továbbra is hiányzik a nagy hatótávolságú védelem, amely ballisztikus és cirkálórakéták ellen is hatékony lehetne.

A képen Vlagyimir Putyin, az Orosz Föderáció elnöke
A képen Vlagyimir Putyin, az Orosz Föderáció elnöke Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /  

A NATO 5. cikkében bízik Vilnius

Budrys szerint Litvánia tisztában van Oroszország szándékaival és katonai képességeivel, ezért a saját sebezhetőségének csökkentésén dolgozik. A miniszter jelezte, hogy bízik a NATO Alapokmányának 5. cikkében, vagyis abban, hogy támadás esetén a szövetségesek Litvánia segítségére sietnek.

A litván külügyminiszter külön kiemelte Németország szerepét is, mivel német vezetésű NATO-erők állomásoznak Litvániában. Budrys szerint Berlin garanciát adott Litvánia védelmére.

Moszkva nukleáris doktrínával fenyegetett

A legélesebb vita Kalinyingrád miatt robbant ki. Budrys szerint a NATO-nak meg kell mutatnia Oroszországnak, hogy szükség esetén képes lenne felszámolni az ott kiépített katonai bázisokat.

Moszkva erre rendkívül élesen reagált. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő öngyilkos paranoiaként értékelte a litván külügyminiszter szavait, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig az őrület határának nevezte a kijelentést. A kalinyingrádi régió kormányzója szintén gúnyos hangnemben bírálta a litván politikusokat.

A legsúlyosabb választ Leonyid Szluckij, az orosz Állami Duma külügyi bizottságának elnöke adta, aki szerint egy Kalinyingrád elleni NATO-támadás esetén Oroszország katonai és nukleáris doktrínái is életbe lépnének.

Leonyid Szluckij az Oroszországi Liberális Demokrata Párt (LDPR) vezető politikusa. A párt neve ellenére az LDPR az orosz politika egyik legismertebb radikális nacionalista és erősen birodalmi szemléletű politikai ereje, amely hagyományosan keményvonalas, Nyugat-ellenes álláspontot képvisel, sokszor még a Kreml fő politikai erejénél, az Egységes Oroszországnál is harciasabb retorikával.

Komoly riadalmat okozott Litvániában egy Belarusz felől érkező drón: több térségben légiriadót rendeltek el, Vilniusban óvóhelyekre vitték az embereket, a fővárosi repülőtér pedig egy órára leállította működését. A NATO légierejét is riasztották a balti légtér védelmére.

Az orosz külügyminiszter-helyettes szerint a nyugati országok egyre provokatívabb lépései miatt drámaian nő a NATO és Oroszország közötti közvetlen összecsapás kockázata.
 

 

