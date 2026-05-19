A NATO megtámadhatja Oroszországot? – rémisztő, amit jósolnak

Egyre nő annak a stratégiai kockázata, hogy közvetlen katonai összecsapás alakuljon ki a NATO és Oroszország között, aminek akár katasztrofális következményei is lehetnek – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában.

Katasztrófa jöhet a NATO és Oroszország között.

Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov

Riadt hangok Moszkvából: a NATO és Oroszország közvetlen konfliktusa már nem kizárt

A diplomata szerint az európai fővárosok egyre erőteljesebben beszélnek egy Oroszország elleni, nagy intenzitású háború veszélyéről.

A feszültség fokozódása, beleértve a nukleáris területen tett nyíltan provokatív lépéseket is, növeli a stratégiai kockázatokat és annak veszélyét, hogy a NATO és országunk közvetlenül összecsapjon, ami potenciálisan katasztrofális következményekkel járhat

– figyelmeztetett.

Rjabkov reagált Finnország azon szándékára is, hogy nukleáris fegyvereket fogadjon be, valamint Franciaország és Lengyelország terveire, amelyek szerint a Balti-tenger térségében olyan elrettentő hadgyakorlatot tartanának, amely orosz célpontok elleni nukleáris csapásokat modellez.

Az orosz külügyminiszter-helyettes szerint Moszkva egyértelműen elítélte ezeket az előkészületeket.

„Ezeket a lépéseket ellenséges oroszellenes retorika kíséri, és részei Európa felgyorsított militarizációjának, amely közvetlenül Oroszország ellen irányul” – tette hozzá.