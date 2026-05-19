Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Fontos

Váratlan fordulat: Sulyok Tamás beleegyezett Magyar Péter kérésébe

külügyminiszter

A NATO megtámadhatja Oroszországot? – rémisztő, amit jósolnak

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz külügyminiszter-helyettes szerint a nyugati országok egyre provokatívabb lépései miatt drámaian nő a NATO és Oroszország közötti közvetlen összecsapás kockázata.
Link másolása
Vágólapra másolva!
külügyminiszterszergej rjabkovnato

Egyre nő annak a stratégiai kockázata, hogy közvetlen katonai összecsapás alakuljon ki a NATO és Oroszország között, aminek akár katasztrofális következményei is lehetnek – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában.

nato
Katasztrófa jöhet a NATO és Oroszország között.
Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov

Riadt hangok Moszkvából: a NATO és Oroszország közvetlen konfliktusa már nem kizárt

A diplomata szerint az európai fővárosok egyre erőteljesebben beszélnek egy Oroszország elleni, nagy intenzitású háború veszélyéről.

A feszültség fokozódása, beleértve a nukleáris területen tett nyíltan provokatív lépéseket is, növeli a stratégiai kockázatokat és annak veszélyét, hogy a NATO és országunk közvetlenül összecsapjon, ami potenciálisan katasztrofális következményekkel járhat

figyelmeztetett.

Rjabkov reagált Finnország azon szándékára is, hogy nukleáris fegyvereket fogadjon be, valamint Franciaország és Lengyelország terveire, amelyek szerint a Balti-tenger térségében olyan elrettentő hadgyakorlatot tartanának, amely orosz célpontok elleni nukleáris csapásokat modellez.

Az orosz külügyminiszter-helyettes szerint Moszkva egyértelműen elítélte ezeket az előkészületeket.

„Ezeket a lépéseket ellenséges oroszellenes retorika kíséri, és részei Európa felgyorsított militarizációjának, amely közvetlenül Oroszország ellen irányul” – tette hozzá.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!