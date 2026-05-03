Tusk: a NATO egysége veszélyben, belső problémák gyengítik a szövetséget

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Donald Tusk szerint komoly veszély fenyegeti a nyugati szövetségi rendszert, amely hosszú távon Európa biztonságát is érintheti. A lengyel miniszterelnök úgy látja, a NATO jelenlegi helyzete aggasztó, és a belső széthúzás nagyobb kockázatot jelenthet, mint a külső fenyegetések.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a transzatlanti szövetséget nem elsősorban külső fenyegetések, hanem belső folyamatok gyengítik. Tusk egy közösségi médiás bejegyzésben úgy fogalmazott: minden tagállamnak sürgősen lépnie kell annak érdekében, hogy megállítsák a NATO „katasztrofális” szétesési folyamatát – írja a Mandiner.   

Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

Mindannyiunknak meg kell tennünk mindent, ami szükséges, hogy megfordítsuk ezt a katasztrofális tendenciát

– írta Tusk az X-en. 

A kijelentés hátterében az áll, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: a következő hónapokban mintegy ötezer amerikai katonát vonnak ki Németországból. Ez a lépés különösen érzékenyen érintheti a NATO európai jelenlétét, hiszen Németország az amerikai hadsereg egyik legfontosabb bázisa a kontinensen, ahol jelenleg közel 40 ezer katona állomásozik. 

Komoly hatással lehet a döntés a NATO védelmi képességeire

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy amerikai döntés született arról is: egyelőre nem telepítenek nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal felszerelt egységet Németországba. Szakértők szerint ez a döntés akár komolyabb hatással lehet a NATO védelmi képességeire, mint a csapatkivonás. 

Felmerült ugyanakkor, hogy a kivont amerikai erőket más térségekbe, például Lengyelországba, Romániába vagy a Közel-Keletre helyezhetik át, ami átrendezheti a NATO stratégiai súlypontjait.

 

