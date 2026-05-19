Megtámadták a NATO-t? Rejtélyes drónt lőttek le a légtérben

Egy NATO-harci gép lelőtt egy feltételezett ukrán drónt Észtország felett kedden – közölte a balti állam. Az incidens a térségben egyre gyakoribb légtérsértések sorába illeszkedik, miközben Ukrajna rendszeresen hajt végre dróntámadásokat Oroszország ellen.

Drónt lőtt le a NATO

Rakétával semmisített meg egy drónt a NATO

A szomszédos Lettországban szintén légiriadót rendeltek el, miután egy drón behatolt az ország légterébe. Az orosz határ közelében élő lakosokat arra kérték, maradjanak otthon, miközben a NATO balti légirendészeti gépeit is a térségbe irányították.

Ukrajna az utóbbi hónapokban jelentősen fokozta nagy hatótávolságú dróntámadásait Oroszország ellen, köztük a Baltikum közelében is. Március óta több ukrán katonai drón is behatolt NATO-tagországok – Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország – légterébe, amelyek mind Oroszországgal határosak.

A lett kormány múlt héten le is mondott a drónincidensek kezelésével kapcsolatos botrány miatt.

Az észt hadsereg közlése szerint a drón kedden dél körül lépett be az ország légterébe Oroszország felől, Észtország délkeleti részén. A drónt egy gyakorlórepülést végző román NATO-vadászgép lőtte le 12:14-kor egyetlen rakétával.

Az észt hadsereg szerint az eset „intenzív elektronikai hadviselési körülmények” között történt.

A drónt már azelőtt figyelték, hogy belépett volna Észtország légterébe. A lelövésről azért döntöttek, hogy minimalizálják a civil lakosságot és az infrastruktúrát fenyegető veszélyt.

A NATO megerősítette, hogy román vadászgép semmisített meg egy drónt Észtország felett, és közölte, hogy vizsgálat indult az ügyben. A szövetség hangsúlyozta: készen áll bármilyen légi fenyegetés kezelésére.

Lettországban a légiriadó kisebb pánikot okozott az orosz határ mentén. A helyi sajtó szerint leállították a vonatközlekedést, megszakították a kilencedikesek vizsgáit, és több élelmiszerbolt is bezárt.

Egyelőre nem világos, hogy ugyanaz a drón hatolt-e be Észtország és Lettország légterébe, vagy két külön eszközről van szó.

Mindkét balti ország Moszkvát tette felelőssé az incidensekért, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Ukrajnának joga van orosz katonai célpontokat támadni Oroszország harci képességeinek gyengítése érdekében.