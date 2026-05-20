Felszálltak a NATO vadászgépei, az európai politikusok az óvóhelyen vannak – itt a háború

Drónriasztás miatt szerda reggel rendkívüli helyzet alakult ki Litvániában, miután egy ismeretlen pilóta nélküli repülőeszközt észleltek Belarusz irányából. A riasztás nyomán a lakosságot arra kérték, hogy vonuljanak fedezékbe, a hatóságok pedig ideiglenesen leállították a légiközlekedést is Vilnius térségében. A helyzet gyorsan országos biztonsági intézkedéseket indított el, miközben a NATO légierejét is riasztották.

Felszálltak a NATO vadászgépei, az európai politikusok az óvóhelyen vannak – durva a helyzet

A riasztás különösen komoly aggodalmat váltott ki, mivel a térségben az utóbbi hónapokban egyre gyakoribbak a légtérsértések és drónincidensek. A hatóságok szerint a drón érkezése Belarusz felől történt, de egyelőre nem egyértelmű, hogy pontosan honnan indították és mi volt a végső célja.

Evakuálás, reptérzár és politikai vezetők bunkerben

A riasztás nemcsak a lakosságot érintette: a jelentések szerint a főváros, Vilnius több kerületében is figyelmeztető üzeneteket kaptak az emberek, köztük Ignalina, Utena, Švenčionys és Zarasai térségében. Később a riasztás Vilnius megyére is kiterjedt, ahol már a legmagasabb, „piros” szintű figyelmeztetést is kiadták.

A helyzet miatt a vilniusi repülőtér forgalmát egy órára felfüggesztették, és a tömegközlekedést is ideiglenesen leállították. A lakosságot óvóhelyekre irányították, több iskolában a tanulók az asztalok alá húzódva várták a fejleményeket.

A válsághelyzet idején a teljes litván politikai vezetés – köztük Gitanas Nausėda, valamint a miniszterelnök és a parlament elnöke – szintén óvóhelyre vonult.

A védelmi tárca közlése szerint több tucat lakossági bejelentés érkezett drónészlelésekről, miközben a NATO légierejét is bevetették a balti légtér védelme érdekében. A helyszínen jelenleg is keresik az eszközt, de egyelőre nem világos, hogy a drón lezuhant-e Litvánia területén, vagy elhagyta a légteret.

A litván válságkezelő központ vezetője szerint jelenleg azt is vizsgálják, pontosan milyen magasságban repült az eszköz, és hogyan kerülhetett be az ország légterébe anélkül, hogy a radarrendszerek korábban észlelték volna.