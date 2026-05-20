Felszálltak a NATO vadászgépei, az európai politikusok az óvóhelyen vannak – itt a háború

Drónriasztás miatt szerda reggel rendkívüli helyzet alakult ki Litvániában, miután egy ismeretlen pilóta nélküli repülőeszközt észleltek Belarusz irányából. A riasztás nyomán a lakosságot arra kérték, hogy vonuljanak fedezékbe, a hatóságok pedig ideiglenesen leállították a légiközlekedést is Vilnius térségében. A helyzet gyorsan országos biztonsági intézkedéseket indított el, miközben a NATO légierejét is riasztották.
A riasztás különösen komoly aggodalmat váltott ki, mivel a térségben az utóbbi hónapokban egyre gyakoribbak a légtérsértések és drónincidensek. A hatóságok szerint a drón érkezése Belarusz felől történt, de egyelőre nem egyértelmű, hogy pontosan honnan indították és mi volt a végső célja.
Evakuálás, reptérzár és politikai vezetők bunkerben
A riasztás nemcsak a lakosságot érintette: a jelentések szerint a főváros, Vilnius több kerületében is figyelmeztető üzeneteket kaptak az emberek, köztük Ignalina, Utena, Švenčionys és Zarasai térségében. Később a riasztás Vilnius megyére is kiterjedt, ahol már a legmagasabb, „piros” szintű figyelmeztetést is kiadták.
A helyzet miatt a vilniusi repülőtér forgalmát egy órára felfüggesztették, és a tömegközlekedést is ideiglenesen leállították. A lakosságot óvóhelyekre irányították, több iskolában a tanulók az asztalok alá húzódva várták a fejleményeket.
A válsághelyzet idején a teljes litván politikai vezetés – köztük Gitanas Nausėda, valamint a miniszterelnök és a parlament elnöke – szintén óvóhelyre vonult.
A védelmi tárca közlése szerint több tucat lakossági bejelentés érkezett drónészlelésekről, miközben a NATO légierejét is bevetették a balti légtér védelme érdekében. A helyszínen jelenleg is keresik az eszközt, de egyelőre nem világos, hogy a drón lezuhant-e Litvánia területén, vagy elhagyta a légteret.
A litván válságkezelő központ vezetője szerint jelenleg azt is vizsgálják, pontosan milyen magasságban repült az eszköz, és hogyan kerülhetett be az ország légterébe anélkül, hogy a radarrendszerek korábban észlelték volna.
Fokozódó feszültség a balti légtérben
A mostani eset nem elszigetelt. Az elmúlt hetekben a Balti-térségben több hasonló incidens történt, amelyek során drónok sértették meg a NATO-tagállamok légterét. A hatóságok szerint ezek egy része akár az ukrajnai háborúhoz is köthető, mivel a térségben aktív elektronikai zavarás és irányvesztés is előfordulhat.
A mostani drónriasztás különösen érzékeny időszakban történt, miután a szomszédos államok már korábban is jelezték, hogy a drónok egy része Belarusz felől érkezik, és a határ menti térségekben egyre nehezebb a légtér ellenőrzése.
A NATO szerint a balti országok légvédelme folyamatos készenlétben van, ugyanakkor az ilyen incidensek rávilágítanak arra, hogy a modern drónháború már nem kizárólag a frontvonalakon zajlik, hanem a szövetségi országok mélyebb területeit is érinti.