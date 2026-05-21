Soha nem látott mértékben terjednek a nemi betegségek Európában

Európában riasztó mértékben emelkedik a nemi betegségek előfordulása: a legfrissebb adatok szerint 2024-ben történelmi csúcsot ért el a gonorrhoea és a szifilisz esetszáma is. A szakértők szerint a helyzet különösen aggasztó, mert egyes fertőzések már a magzatokra is életveszélyes kockázatot jelentenek – tájékoztat a Politico.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint 2024-ben több mint 106 000 gonorrhoea-esetet regisztráltak Európában. Ez 4,3 százalékos növekedés az előző évhez képest, és több mint 300 százalékos emelkedés 2014 óta. Ez a legmagasabb szint, amióta az ügynökség 2009-ben elkezdte a fertőzések nyomon követését.
A szifilisz esetében is aggasztó a trend: közel 46 000 esetet jelentettek 2024-ben, ami 8 százalékos növekedés 2023-hoz képest, és több mint kétszerese a 2015-ös értéknek.
Súlyos szövődményeket is okozhatnak a nemi betegségek
Szakértők figyelmeztetnek: kezeletlen esetben ezek a nemi betegségek súlyos következményekkel járhatnak, krónikus fájdalommal, meddőséggel, illetve a szifilisz esetében szív- és idegrendszeri károsodással.
A fertőzések hosszú távú következményei komoly egészségügyi terhet jelentenek Európában.
Mi áll az esetszám emelkedésének hátterében?
A növekedés hátterében több tényező állhat: egyrészt javult a tesztelés és a felderítés, másrészt a szakértők szerint megváltoztak a szexuális szokások is. Egyre többen vállalnak kockázatos viselkedést, például óvszer nélküli szexet, különösen a fiatalok körében.
Az adatok azt is mutatják, hogy a fertőzések több mint felét olyan férfiak körében regisztrálták, akik férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot.
A szifiliszes esetek növekedésével együtt emelkedik a veleszületett szifilisz előfordulása is, amikor a fertőzés a várandós anyáról a magzatra terjed át. Ez rendkívül veszélyes lehet, és súlyos következményeket okozhat, például vetélést, halvaszületést, koraszülést vagy újszülöttkori halált.
A szakértők szerint ez az egyik legaggasztóbb fejlemény a 2024-es adatokban, mivel a veleszületett esetek száma egy év alatt majdnem megduplázódott.
Bár a chlamydia továbbra is a leggyakoribb nemi betegség Európában, az esetek száma enyhe csökkenést mutat: 2024-ben több mint 213 000 esetet regisztráltak, szemben a 2023-as közel 231 000-rel.
Új, szex közben terjedő fertőzés ütötte fel a fejét
Egy új, szexuális úton terjedő fertőzés söpör végig a világon, és fájdalmas, hegesedést okozó bőrelváltozásokat hagy maga után. A szakértők szerint ez a világ egyetlen ismert, gomba eredetű nemi betegsége. A fertőzés neve: Trichophyton mentagrophytes genotype VII, ami a hatóságok szerint az eddigi legnagyobb ismert TMVII-kitörés. A járvány Európában már évek óta terjed, most pedig megjelent az Egyesült Államokban is. A fertőzések többsége férfiak között fordul elő, különösen azoknál, akik férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot.
