Súlyos kozmikus katasztrófára utaló jelek bukkantak fel a Naprendszerben

A Neptunusz holdrendszere a Naprendszer egyik legrejtélyesebb együttese, amelyről most új kutatás állítja: egy ősi kozmikus ütközés nyomait őrizheti. A James Webb űrteleszkóp friss adatai alapján a Nereid nevű hold akár egy korai holdrendszer egyetlen épen maradt túlélője is lehet. A felfedezés új megvilágításba helyezi a Neptunusz kialakulásának történetét – írja a CNN.

Ősi kozmikus ütközés nyomait őrizheti a Neptunusz holdrendszere – Fotó: RON MILLER / StockTrek Images via AFP

Miért ennyire különleges a Neptunusz bolygó holdrendszere?

A Neptunusz a külső bolygók közül is kilóg szokatlan holdvilágával. Míg a Jupiter, a Szaturnusz és az Uránusz holdjai többnyire rendezett, a bolygó forgásával megegyező irányú pályákon keringenek, a Neptunusz rendszere sokkal kaotikusabb. A legnagyobb hold, a Triton például ellentétes irányban kering, ami egyedülálló a nagy holdak között.

A kutatók szerint a Triton nem a Neptunusz mellett született, hanem a Kuiper-övből érkezhetett, majd a bolygó gravitációja befogta. Ez a „betolakodás” pedig teljesen átalakíthatta a korai holdrendszert.

Túlélhette a Neptunusz eredeti holdrendszerét a Nereid?

A legújabb elemzések szerint a Triton érkezése hatalmas pusztítást okozhatott, ütközésekkel és gravitációs zavarokkal szinte teljesen szétszórva az eredeti holdakat. A James Webb űrteleszkóp azonban egy váratlan jelre hívta fel a figyelmet: a Nereid összetétele nem illik a Kuiper-övből származó objektumok mintázatába. A hold vízben gazdag felszínt mutat, szén-dioxid jelenlétével, és fényessége is eltér a tipikus külső Naprendszerbeli égitestektől.

Ez alapján a kutatók felvetették, hogy a Nereid nem befogott objektum, hanem a Neptunusz eredeti holdrendszerének egyik túlélője lehet, amely a Triton okozta káoszt átvészelte.

Mit árulnak el a szimulációk?

A kutatócsoport számítógépes modellekben vizsgálta a Triton befogása utáni időszakot. Az eredmények szerint bizonyos esetekben – mintegy 25 százalékos eséllyel – egy vagy több hold a külső pályákon fennmaradhatott. A Nereid elnyúlt, excentrikus pályája és viszonylag nagy mérete is ezt a lehetőséget erősíti. Bár sok részlet továbbra sem ismert, a James Webb adatai arra utalnak, hogy a Neptunusz története jóval összetettebb, mint korábban gondolták. A végső választ azonban csak egy jövőbeli Neptunusz-küldetés adhatná meg, mivel jelenleg nincs olyan űrszonda, amely közelről vizsgálná a rendszert.