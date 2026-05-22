new york

Kirobbant a pizzabotrány: olyat ehettek az emberek, amit nem lett volna szabad

Hatalmas változás jöhet New York leghíresebb pizzáiban és bageleiben. A New York-i pizza készítői attól tartanak, hogy egy új tiltás teljesen megváltoztatja az ikonikus ízeket.
Komoly vita alakult ki New Yorkban egy olyan adalékanyag miatt, amelyet évtizedek óta használnak a pizzák és bagelek készítésénél. ANew York-i pizza egyik legismertebb alapanyaga, a kálium-bromátot tartalmazó liszt hamarosan tiltólistára kerülhet, miután egy új törvényjavaslat átment az állami törvényhozáson – írja az APnews.

Fotó: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A New York-i pizza titkos összetevője okozza a botrányt

Az anyagot azért használják sok pizzériában, mert gyorsabbá teszi a tésztakészítést, miközben erősebb, rugalmasabb és ropogósabb végeredményt ad. Sokak szerint pontosan ez biztosítja azt az állagot, amely miatt a New York-i pizza világhírű lett.

A brooklyni Lo Duca Pizza tulajdonosa, Salvatore Lo Duca már elkezdett kísérletezni bromátmentes lisztekkel. Elmondása szerint az új recept drágább, viszont végül kellemesen meglepte az eredmény.

Más pizzériák viszont attól félnek, hogy a változtatás teljesen átalakítja az ikonikus ízeket. Egyes szakértők szerint a klasszikus New York-i pizza bagelek és pizzák jellegzetes állaga sokkal nehezebben lesz elérhető a vitatott adalék nélkül.

A kálium-bromátot ráadásul már számos országban betiltották, köztük az Európai Unióban, Kanadában, Kínában és Indiában is. Több kutatás szerint az anyag laboratóriumi állatoknál daganatos megbetegedéseket okozhatott.

Egy tiltás teljesen átírhatja a New York-i pizza receptjét

A pizzások most lázasan keresik az alternatív megoldásokat. Többen az élesztő mennyiségével, a kelesztési idővel és az új bromátmentes pizzaliszt típusokkal kísérleteznek.

Sokan azonban úgy gondolják, hogy a tiltás hosszú távon javíthatja a minőséget. Egy pizzatörténész szerint a lassabban készülő tészták könnyebbek, ízesebbek és gyomorkímélőbbek lehetnek, mint a jelenlegi gyorsított eljárással készült változatok.

Ha a törvényt aláírják, a New York-i pizza készítőinek egy évük lesz átállni az új szabályokra. Addig azonban biztosan tovább folytatódik a vita arról, hogy az egészség vagy a hagyomány fontosabb-e.

