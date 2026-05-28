Hivatalos: nevet változtatott Nicolas Cage

A színész, aki Nicolas Kim Coppola néven született, egy interjújában beszélt arról, miért döntött úgy, hogy hivatalosan is felveszi régóta használt művésznevét. Elmondása szerint fontos volt számára, hogy saját identitást építsen fel Hollywoodban, és ne csupán a legendás Coppola család egyik rokonaként tekintsenek rá - írja a People.

Nicolas Cage nem akart a legendás család árnyékában élni. Fotó: Persona Stars / NORTHFOTO

Nicolas Cage elhagyta a Coppola nevet

Én Nick Cage vagyok az életben és a kamerák előtt is

– fogalmazott az interjúban. Hozzátette: inkább szeretne a saját családjának meghatározó alakja lenni, mint egy másik híres dinasztia árnyékában élni. A „Cage” nevet részben a Marvel képregények Luke Cage karaktere inspirálta, de hatással volt rá az avantgárd zeneszerző, John Cage neve is. A színész szerint rövid, könnyen megjegyezhető művésznevet keresett, hasonlóan olyan hollywoodi ikonokhoz, mint James Dean.

Cage arról is beszélt, hogy keresztnevét azért tartotta meg, mert azt édesapjától kapta, még ha annak francia írásmódja sok félreértést is okozott az évek során.

Mint mondta, az emberek gyakran „h” betűt tesznek a Nicolas névbe, ami mindig zavarta. A színész a legendás filmes Coppola család tagja: édesapja, August Coppola, Francis Ford Coppola rendező és Talia Shire színésznő testvére volt. A család további ismert tagjai között található Sofia Coppola rendező és Jason Schwartzman színész is. Cage pályafutása szinte teljes egészében a Nicolas Cage névhez kötődik, azonban karrierje elején még Coppolaként szerepelt néhány produkcióban, köztük az 1982-es Halálos idők című filmben. Elmondása szerint ekkor gyakran kapott megjegyzéseket nagybátyja, Francis Ford Coppola filmjeire utalva, ami idővel terhessé vált számára.

Úgy éreztem, nincs szükségem erre

– nyilatkozta korábban, felidézve névváltoztatásának hátterét. A színészre továbbra is mozgalmas időszak vár. Hamarosan érkezik a Spider-Noir című sorozat, amelyben Ben Reilly, vagyis Pókember noir-változatát alakítja. A produkció a Marvel Spider-Man: Noir képregényein alapul, és több ismert színész is szerepet kapott benne.