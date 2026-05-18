Tehetetlenül nézték végig a szülők, ahogy elrabolják a gyerekeiket

Nigéria Oyo államában két iskola és egy óvoda ellen hajtottak végre összehangolt támadást. A Nigériai Keresztények Szervezete szerint 46 embert hurcoltak el, köztük több tucat gyereket.

The schools attacked were Baptist Nursery and Primary School, Yawota; Community Grammar School, Esiele; and L.A. Primary School.

Több tucat gyereket hurcoltak el fegyveresek Nigériában

Összesen 46 embert hurcoltak el ismeretlen fegyveresek a Nigéria déli részén lévő Oyo állam két iskolája és egy óvodája elleni összehangolt támadás során - közölte hétfőn a Nigériai Keresztények Szervezete (CAN).

Elisha Oukayode Ogundiya, a CAN Oyo állambeli irodavezetője elmondta, az emberrablásokat pénteken követték el, és az elhurcolt gyerekek 2 és 16 év közöttiek.

A tájékoztatás szerint a bűncselekményeket Yawota település óvodája, illetve két, Esielében található iskola ellen hajtották végre.

Vasárnap tartott sajtótájékoztatóján Seyi Makinde, az állam kormányzója azt mondta, a fegyveresek a gyerekek mellett hét tanítót is elraboltak és egy Korán-iskola egyik oktatóját megölték.

A rendőrség részéről egyelőre nem adtak információt az elhurcoltak pontos számáról. A The Guardian című hírportál úgy tudja, az egyik iskola igazgatója is az elraboltak között van. Szemtanúk szerint a támadók motorbiciklin érkeztek.

A hétvégén támadás ért egy iskolát az északkelet-nigériai Borno államban is, az akcióban legkevesebb 42 diák tűnt el.

Az afrikai országban több, emberrablásra szakosodott bűnbanda és lázadócsoport garázdálkodik. Az elsősorban Nigéria északi, illetve északnyugati részén aktív bandák elsősorban váltságdíj reményében hurcolnak el embereket – írja az MTI.

A nigériai hatóságok egyelőre nem nevezték meg hivatalosan az elkövetőket, de a rendőrség szerint a támadás mögött nagy valószínűséggel a Boko Haram vagy az Islamic State West Africa Province állhat. Mindkét dzsihadista szervezet régóta aktív Nigéria északi részén, és korábban is követtek el iskolai emberrablásokat, tömeggyilkosságokat és falvak elleni támadásokat.

A BBC-nek nyilatkozó szülők és tanárok szerint a támadás különösen sokkoló volt, mert a fegyveresek közvetlenül azután érkeztek motorokon, hogy a járőröző katonák elhagyták a települést. Többen arról beszéltek, hogy egy közeli dombról vagy hegyről nézték végig tehetetlenül, ahogy a támadók motorokra ültetik a síró gyerekeket és elhajtanak velük. Egy tanár szerint a legtöbb elrabolt gyerek annyira fiatal volt, hogy még menekülni sem tudott volna, a katonák pedig azért nem nyitottak tüzet az üldözés során, mert a fegyveresek emberi pajzsként használták a gyerekeket.