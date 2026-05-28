Itt a bizonyíték: felfedezték Noé bárkájának pontos helyét

Újabb fordulatot vett a Noé bárkája körüli rejtély, miután egy 1587-ben készült monumentális világtérképen olyan ábrázolásra bukkantak, amely a bibliai hajó feltételezett nyughelyére utalhat. A kutatók szerint Urbano Monte Planiszférája akár 440 éven át is őrizhette ezt a részletet – írja a Daily Mail.

Valóban a Noé bárkája nyomaira utalhat az 1587-es világtérkép?

Az 1587-ben Urbano Monte olasz térképész által készített Planiszféra a kor egyik legnagyobb világtérképe, amely 60 kézzel rajzolt lapból áll, és közel 3 méteres körképpé áll össze. A térkép kontinenseket, tengeri szörnyeket és mitikus lényeket is részletesen ábrázol. A Planiszféra északi sarkközpontú vetületet használ, az Északi-sarkot helyezve a középpontba, és ma a Stanford Egyetem David Rumsey Map Center őrzi digitálisan is.

A térkép egyik apró részlete azonban különösen nagy figyelmet kapott: az ábrázolás szerint a mai Törökország területén levő Ararát-hegy Noé bárkája nyughelye. Ez azért keltett feltűnést, mert a Biblia szerint is itt, az „Ararát hegyein” állt meg a bárka az özönvíz után. Egyes online elemzők szerint az ábrázolás meglepően hasonlít a Durupınar-lelőhelyhez, amelyet sokan a bibliai hajó lehetséges nyomaként emlegetnek.

A területet az 1970-es évek óta vizsgálják kutatók, hogy kiderüljön, természetes földtani képződményről vagy mesterséges eredetű struktúráról van-e szó. A legutóbbi vizsgálatok során földradaros mérések rejtett üregeket és alagútszerű formációkat is kimutattak a felszín alatt, míg egyes kutatások infravörös technológiával is szokatlan, hajóra emlékeztető struktúrákra utaló jeleket azonosítottak.

A Durupınar-formáció a modern tudomány számára csak az elmúlt évszázadban vált ismertté, miután 1948-ban heves esőzések és földrengések mosták le a környező iszapot, felfedve a különös alakzatot. A helyszínt egy kurd pásztor fedezte fel, később pedig több kutató is megvizsgálta.