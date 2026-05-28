Sokkoló kutatás: ez derült ki a női szépségről

A kutatás során több mint 1,5 millió értékelést elemeztek, és az eredmény mindenkit megdöbbentett: az átlagos női arc vonzóbbnak számít, mint a férfi arcok nagy része, mutatott rá a Guardian.

A női arcot maguk a nők is vonzóbbnak tartják, mint a férfiakét – Fotó: pexels.com

A nők adták a legmagasabb pontszámokat a nőkre

A kutatók szerint az egyik legmeglepőbb felfedezés az volt, hogy a nők egymást értékelték a legszebbnek, miközben a férfiak kapták a legalacsonyabb pontszámokat.

Ez egy rendkívül stabil jelenség, szinte minden országban ugyanazt látjuk”

– mondta a kutatás vezetője, Eugen Wassiliwizky német kutató.

A vizsgálat 76 ország adatait dolgozta fel, így a tudósok szerint már nem lehet egyszerű kulturális különbségekkel magyarázni az eredményt.

Darwin is tévedhetett?

A kutatás újra fellobbantotta az evolúciós vitákat is. Charles Darwin annak idején azt figyelte meg az állatvilágban, hogy általában a hímek látványosabbak: színes tollak, sörények és feltűnő külső segíti őket a párszerzésben.

Az embereknél azonban mintha fordítva történt volna. A kutatók szerint elképzelhető, hogy az emberi evolúció során a női arcok alakultak úgy, hogy univerzálisan vonzóbbnak hassanak. Más szakértők viszont óvatosságra intenek, mert az eredmények mögött pszichológiai okok is állhatnak.

Az idő előrehaladtával eltűnik a különbség

A kutatás azonban egy még drámaibb részletet is feltárt. A tudósok szerint az életkor előrehaladtával a „szépségkülönbség” fokozatosan eltűnik. Fiatal korban a női arcokat jóval vonzóbbnak látják az emberek, de idősebb korban ez a különbség szinte teljesen megszűnik.

A kutatók szerint 80 éves kor körül már alig van eltérés a férfi és női arcok megítélésében.

A kerek női arc lehet a titok?

A szakértők úgy vélik, az egyik lehetséges magyarázat az arcformában rejlik. A nők arca átlagosan kerekebb, míg a férfiaké szögletesebb – és úgy tűnik, az emberek ösztönösen a lágyabb, kerekebb vonásokat találják vonzóbbnak.

Van olyan elmélet is, amely szerint ezek a vonások a babaarcokra emlékeztetnek, ezért váltanak ki pozitív érzéseket.