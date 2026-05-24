Ha így sétál, akkor gyakorlatilag újraszületik a szíve

A rendszeres mozgás régóta az egyik legfontosabb fegyver a szívbetegségek ellen, most azonban egy új kutatás ismét reflektorfénybe helyezte a nordic walking előnyeit. A speciális botokkal végzett séta nemcsak több kalóriát égethet el, hanem jelentősen javíthatja az állóképességet és a szív működését is – írja a HuffPost.

A kutatók szerint a Nordic walking nemcsak az állóképességet javíthatja, hanem a szív működésére is komoly hatással lehet Fotó:Illusztráció/Unsplash

A nordic walking látványosan javíthatja a szív állapotát

A vizsgálatban 130 koszorúér-betegségben szenvedő ember vett részt, akiket három különböző edzésprogramra osztottak. Az egyik csoport intenzív intervallumos edzést végzett, a másik közepes-erős intenzitású tréningen vett részt, míg a harmadik csoport 12 héten át nordic walking edzéseket végzett. Az eredmények meglepőek voltak.

A kutatók szerint a nordic walking csoport tagjai fejlődtek a legtöbbet az állóképesség terén. A résztvevők jelentősen jobb eredményt értek el a hatperces sétateszten, amelyet a szív- és érrendszeri állapot egyik fontos mutatójaként tartanak számon.

A szakemberek szerint a siker egyik titka az lehet, hogy a nordic walking egyszerre aktiválja a karokat, a vállakat, a törzset és a lábakat is. Ez magasabb pulzust és nagyobb energiafelhasználást eredményezhet, mint a hagyományos séta.

A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy a nordic walking javíthatja az egyensúlyt, a testtartást és a járás stabilitását is, ami különösen fontos lehet idősebbek vagy szívproblémákkal élők számára.

A szívbarát séta szinte bárhol végezhető

A nordic walking egyik legnagyobb előnye, hogy nem igényel drága felszerelést vagy edzőtermet. Mindössze megfelelő botok használata szükséges hozzá, valamint egy kényelmes sétaútvonal.

A szakértők szerint a helyes technika kulcsfontosságú: séta közben a vállakat hátra kell húzni, a fejet egyenesen tartani, miközben a botok ritmusosan érintik a talajt a lépések ütemében.

Az Amerikai Szív Szövetség heti legalább 150 perc közepes intenzitású mozgást ajánl, amelybe a nordic walking is tökéletesen beilleszthető.

Az orvosok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy szívbetegség vagy koszorúér-betegség esetén érdemes szakemberrel egyeztetni az új edzésprogram elkezdése előtt.