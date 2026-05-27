Kim Kardashian lánya újra botrányt kavart – North West egyre merészebb

North West ismét felhívta magára a figyelmet, amikor új önfotóin egy feltűnő, csuklón elhelyezett „piercinggel” pózolt. A fiatal internetes híresség kék hajjal, túlméretezett szürke ruhában, luxustáskával és hatalmas ezüstláncokkal jelent meg a képeken – írja a DailyMail.

North West új képei ismét hatalmas vitát indítottak az interneten Fotó: STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

North West piercinge ismét óriási vitát robbantott ki az interneten

A rajongók szinte azonnal kiszúrták a kezén és ujjain látható különleges ékszereket. Sokan megdöbbentek azon, hogy Kim Kardashian és Kanye West legidősebb gyermeke ennyire fiatalon ennyire extrém stílust képvisel.

Bár North West képviselői később elárulták, hogy a csuklóján látható dísz valójában csak matrica volt, az interneten így is elszabadultak az indulatok. Többen attól tartanak, hogy a fiatal sztár túl korán kezdett el ilyen drasztikus külső változtatásokkal kísérletezni.

Nem ez az első alkalom, hogy North West megosztja az embereket. Tavaly Olaszországban is hatalmas botrány tört ki, amikor egy különleges kézdísszel jelent meg édesanyja oldalán.

A bőr alá rögzített testékszerek különösen veszélyesek lehetnek, mert fertőzést, hegesedést vagy kilökődést is okozhatnak. Ennek ellenére North láthatóan nem foglalkozik a kritikákkal.

Egyre merészebb stílust vállal be

North West az elmúlt hónapokban több alkalommal is megmutatta extravagáns megjelenését. Volt már rajta mű arcfestés, feltűnő fogékszer, különleges arcdíszítés és élénkkék haj is.

A TikTokon még a kritikusoknak is odaszólt. Egy videóban azt üzente azoknak, akik a kézdísze miatt támadták:

„Miért sírsz? Szedd már össze magad.”

North West a zenei világot is meghódítaná

A botrányok mellett North West zenei pályája is egyre komolyabb fordulatot vesz. Nemrég jelent meg első kislemezes albuma, az N0rth4evr, amelyen minden dalban szerepel, sőt zenekészítőként is dolgozott.

A fiatal sztár már most több ismert előadóval működött együtt, köztük FKA twigs, Playboi Carti és Skrillex neve is felmerült mellette.

North hamarosan Chicagóban, a Lyrical Lemonade Summer Smash rendezvényen is felléphet, ami elképesztően korai bemutatkozásnak számít egy 12 éves előadótól.