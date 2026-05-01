Figyelmeztetnek az orvosok: veszélyes lehet a növényi tej a kisgyermekeknek

Új, több szakmai szervezet által támogatott ajánlás szerint a növényi tej nem minden esetben megfelelő választás a kisgyermekek számára. Különösen az öt év alatti korosztály esetében figyelmeztetnek arra, hogy a népszerű zab- és szójaitalok gyakran túl sok cukrot tartalmaznak, miközben nem biztosítják a szükséges tápanyagokat – írja a Daily Mail.

A növényi tej egyes változatai túl sok cukrot tartalmazhatnak, ami veszélyes lehet a gyerekek számára

Fotó: Unsplash

A brit allergológusok, dietetikusok és fogorvosok közös álláspontja szerint ezek az italok sokszor félrevezető módon „egészségesként” vannak feltüntetve, miközben valójában nem helyettesítik megfelelően a tehéntejet.

Miért lehet problémás a növényi tej a gyerekeknél?

A növényi tej egyik legnagyobb problémája, hogy sok termék jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmaz. Egyes „gyerekeknek szánt” italok egyetlen adagja akár 20–30 gramm cukrot is tartalmazhat, ami bőven meghaladja az ajánlott napi bevitelt.

Ez nemcsak az elhízás kockázatát növeli, hanem a fogak egészségére is komoly hatással lehet. Orvosok szerint egyre több olyan gyerek kerül rendelőbe, akinél foghúzásra van szükség a túlzott cukorfogyasztás miatt.

Emellett a tápanyagbevitel sem megfelelő: a növényi italok sok esetben nem biztosítanak elegendő kalciumot, B12-vitamint vagy fehérjét, még akkor sem, ha ezek hozzá vannak adva.

Milyen növényi tej ajánlott mégis?

A szakértők nem tiltják teljesen a növényi tej fogyasztását, de fontos különbséget tesznek a termékek között.

A javaslat szerint, ha valaki tejmentes étrendet követ, akkor csak cukormentes, tápanyagokkal dúsított változatokat érdemes választani. Ezek jobban illeszkednek a gyerekek szükségleteihez, bár még így sem minden esetben ideálisak.

Külön figyelmeztetnek az úgynevezett „toddler” vagy „growing-up” italokra, amelyeket kifejezetten kisgyerekeknek marketingelnek – ezek a szakemberek szerint nem ajánlottak.

Félrevezetik a szülőket a növényi tej reklámjai?

A kritikusok szerint igen. A növényi tej köré épített marketing gyakran azt sugallja, hogy ezek az italok egyenértékűek a hagyományos tejjel, sőt egészségesebb alternatívát jelentenek.