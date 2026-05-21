Fenyegetőzik a NATO: „pusztító következményei” lehetnek, ha Putyin atombombát robbant

Az Ukrajna és Oroszország közötti háború újabb veszélyes fordulatot vett, miután a NATO főtitkára éles figyelmeztetést intézett Moszkvához a nukleáris fegyver használatának lehetőségére reagálva. Mindeközben Oroszország és Fehéroroszország nagyszabású hadgyakorlatba kezdett, amelyben nukleáris képességű eszközök is szerepet kapnak. A helyzetet tovább élezi, hogy a felek egyre nagyobb katonai erőket és eszközöket mozgósítanak a térségben – írja az Independent.

Nukleáris fegyver árnyékában zajlik a háborús erődemonstráció

Mark Rutte NATO-főtitkár egy brüsszeli sajtótájékoztatón kijelentette: a szövetség „pusztító következményekkel” válaszolna, ha Oroszország nukleáris fegyvert vetne be Ukrajnával szemben. A NATO vezetője hangsúlyozta, hogy Moszkva tisztában van a következmények súlyosságával, ha ilyen lépésre szánná el magát.

A figyelmeztetés egy időben érkezett azzal, hogy Oroszország és Fehéroroszország háromnapos közös hadgyakorlatot indított.

Oroszország és Fehéroroszország hadgyakorlata során Moszkva nukleáris tölteteket helyezett el fehéroroszországi tárolóhelyeken, nem messze az ukrán határtól. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a gyakorlat részeként nukleáris képességű rakéták tesztelése is zajlik, valamint azok titkos mozgatásának gyakorlása is szerepel a programban.

A hadgyakorlatok léptéke jelentős: több mint 64 ezer katona és 7 800 katonai eszköz vesz részt bennük.

A műveletek során több mint 200 rakétaindítót, több mint 140 repülőgépet, 73 felszíni hadihajót, valamint 13 tengeralattjárót vetnek be, amelyek közül nyolc stratégiai rakétahordozó. A NATO közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket és az orosz–fehérorosz manővereket. A feszültséget tovább növeli, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország újabb szárazföldi offenzívát készíthet elő Kijev ellen, amelyben Fehéroroszország fokozottabb szerepvállalása is kulcsfontosságú lehet.