A nyáron ránk tör az armageddon? – sokkoló, ami várható

A tengerek lassan, de biztosan átírják Európa időjárását, miközben a legtöbben csak a hőmérőt figyelik, a meteorológusok valójában az óceánokat nézik: ott dől el, milyen lesz a nyár. A német meteorológus, Jan Schenk szerint most olyan folyamatok zajlanak az Atlanti-óceánon és a Földközi-tengeren, amelyek különösen viharos, szélsőséges hónapokat vetítenek előre Európa számára.

Komoly viharokra, felhőszakadásokra van kilátás ezen a nyáron

A furcsa helyzet egyik kulcsszereplője az úgynevezett „hideg blob” Grönland közelében: egy szokatlanul hideg tengeri terület, amely élesen szembekerül a környező, rekordmeleg víztömegekkel. Ez a kontraszt felpörgetheti az Atlanti-óceán fölötti futóáramlást, így gyakrabban érkezhetnek ciklonok Európába. A következmény: forró periódusokat hirtelen, robbanásszerű zivatarok szakíthatnak meg – írja a Focus.

Felhőszakadások, jégesők és villámtevékenységek lesznek nyáron

Közben a nyugati Mediterráneum és a Vizcayai-öböl vize is rendkívül meleggé vált. A tengerekből felszálló nedves, trópusi levegő valóságos üzemanyagként táplálhatja a viharokat.

A szakértők szerint emiatt nemcsak több zivatar jöhet, hanem intenzívebb felhőszakadások, jégesők és villámtevékenység is.

Július és augusztus különösen veszélyes időszak lehet. A háttérben az új El Niño-jelenség is erősödik, amely globálisan növeli a hőmérsékleti szélsőségeket. Több klímakutató szerint Európa már most gyorsabban melegszik, mint a világ legtöbb térsége.