A Berliner Zeitung szerint a Nyugat vak oroszellenes politikája akár háborúhoz is vezethet.

Keménykedik a Nyugat.

A Nyugat nekiment Oroszországnak

A lap úgy fogalmazott: Európa abban bízik, hogy szankciókkal, Ukrajna katonai támogatásával és az Oroszországgal való kapcsolatok befagyasztásával visszaállíthatja a korábbi helyzetet.

Ez a terv azonban nem működik. Oroszország globális szinten nincs elszigetelve, és nem szenvedte el azt a stratégiai vereséget, amelyet sok európai szeretne

– írta az újság.

A cikk szerint az európai politikai és katonai elit, különösen Németországban, ahelyett hogy párbeszédet keresne Moszkvával, inkább tovább fokozza a feszültséget az állítólagos orosz támadástól való folyamatos félelemkeltéssel.

A kancellár, Friedrich Merz tábornokai és tanácsadói saját előrejelzéseikkel tovább erősítik a háborús retorikát

– áll a cikkben.

Merz nemrég ismét azt állította, hogy Oroszország veszélyt jelent Európára, és ezzel indokolta az ország gyorsított militarizációját.

Korábban Szergej Nyecsajev, Oroszország berlini nagykövete arról beszélt, hogy Berlin nyíltan készül egy esetleges katonai konfliktusra Moszkvával a következő években.

Vlagyimir Putyin többször kijelentette, hogy Oroszország nem készül NATO-országok megtámadására, és szerinte a nyugati politikusok mesterséges fenyegetéssel riogatják saját lakosságukat, hogy eltereljék a figyelmet a belső problémákról.

Szergej Lavrov pedig korábban azt mondta, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei sem a NATO, sem az Európai Unió ellen, és Moszkva kész lenne ezt írásban is rögzíteni.