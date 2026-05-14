Egyre nagyobb botrány az okosszemüvegek körül a magánszféra megsértése miatt

44 perce
Olvasási idő: 6 perc
A viselhető technológia új szintre lépett, de ezzel együtt a magánszféra határai is egyre bizonytalanabbá válnak. Az okosszemüveg megjelenése nemcsak technológiai újdonság, hanem egyre élesebb viták forrása is, mivel észrevétlen felvételek készítésére is alkalmas lehet.
A legújabb technológiai trendek egyik legmegosztóbb eszköze az okosszemüveg. Bár a gyártók szerint ez a jövő egyik kulcseszköze lehet, egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy a beépített kamerák miatt ezek az eszközök könnyen a magánszféra megsértésének eszközeivé válhatnak – írja a BBC

Egyre nagyobb botrány az okosszemüvegek körül a magánszféra megsértése miatt (A kép illusztráció.)
A Meta által fejlesztett, Ray-Ban márkanév alatt futó okosszemüveg jelenleg a legnépszerűbb a piacon: a becslések szerint az összes eladott okosszemüveg több mint 80 százalékát teszi ki. A készülék a hagyományos napszemüveg kinézetét ötvözi a legújabb technológiával: beépített kamera, hangszórók és egyszerű érintésvezérlés teszi lehetővé a fotózást és videózást. 

A felhasználók sokszor egyetlen mozdulattal indíthatják a felvételt, ami ugyan kényelmes, de egyben komoly aggályokat is felvet. 

Több beszámoló szerint előfordult, hogy férfiak az okosszemüveget használva rejtett felvételeket készítettek nőkről nyilvános helyeken – például tengerparton vagy utcán –, sokszor a tudtuk és beleegyezésük nélkül.  

A jogi helyzet azonban bonyolult, mivel a nyilvános térben történő felvételkészítés sok esetben legálisnak számít, így az áldozatoknak kevés lehetőségük van fellépni. Egy érintett nő arról számolt be, hogy a videó eltávolítását is pénzért kínálták neki. 

Okosszemüveg és adatvédelem: egyre több a kérdőjel 

A Meta okosszemüvegeit több mint hétmillió példányban adták már el, és Mark Zuckerberg szerint ez az egyik leggyorsabban növekvő fogyasztói elektronikai termékkategória. Ugyanakkor egyre több szakértő hívja fel a figyelmet az adatvédelmi kockázatokra. 

A készülékekben található kamera sokszor alig észrevehető, így a környezetükben lévők nem is tudják, mikor készül róluk felvétel. Több esetben még a viselők sem voltak teljesen tisztában azzal, mikor és mit rögzít a szemüveg, illetve hová kerülnek az adatok. 

A Meta sikere miatt más nagy technológiai cégek is belépnek a piacra. Az Apple saját okosszemüveg fejlesztésén dolgozik, a Snap új verziót készít „Specs” néven, a Google pedig ismét próbálkozik a korábban megbukott Google Glass utódjával. 

A tervek szerint ezek az eszközök mesterséges intelligenciát (AI) és kiterjesztett valóságot (AR) is használnak majd, amihez szintén beépített kamerák szükségesek. 

Vége a dalnak, megbukott az Apple terméke

Sokkolónak nem nevezhető, de mégis súlyos információval állt elő a MacRumors, a forrásai szerint ütött a 3500 dolláros Apple Vision Pro kiterjesztett- és virtuális valóságos headset órája. A terméket hardveresen tavaly októberben frissítette utoljára a gyártó, a legújabb változata gyorsabb Apple M5 chipet és jobb fejpántot kapott, azonban a fél kilós súlyt és a hosszas használat során fellépő kényelmetlenséget nem orvosolta a tavalyi revízió.

 

