Egyre nagyobb botrány az okosszemüvegek körül a magánszféra megsértése miatt

A legújabb technológiai trendek egyik legmegosztóbb eszköze az okosszemüveg. Bár a gyártók szerint ez a jövő egyik kulcseszköze lehet, egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy a beépített kamerák miatt ezek az eszközök könnyen a magánszféra megsértésének eszközeivé válhatnak – írja a BBC.

A Meta által fejlesztett, Ray-Ban márkanév alatt futó okosszemüveg jelenleg a legnépszerűbb a piacon: a becslések szerint az összes eladott okosszemüveg több mint 80 százalékát teszi ki. A készülék a hagyományos napszemüveg kinézetét ötvözi a legújabb technológiával: beépített kamera, hangszórók és egyszerű érintésvezérlés teszi lehetővé a fotózást és videózást.

A felhasználók sokszor egyetlen mozdulattal indíthatják a felvételt, ami ugyan kényelmes, de egyben komoly aggályokat is felvet.

Több beszámoló szerint előfordult, hogy férfiak az okosszemüveget használva rejtett felvételeket készítettek nőkről nyilvános helyeken – például tengerparton vagy utcán –, sokszor a tudtuk és beleegyezésük nélkül.

A jogi helyzet azonban bonyolult, mivel a nyilvános térben történő felvételkészítés sok esetben legálisnak számít, így az áldozatoknak kevés lehetőségük van fellépni. Egy érintett nő arról számolt be, hogy a videó eltávolítását is pénzért kínálták neki.

Okosszemüveg és adatvédelem: egyre több a kérdőjel

A Meta okosszemüvegeit több mint hétmillió példányban adták már el, és Mark Zuckerberg szerint ez az egyik leggyorsabban növekvő fogyasztói elektronikai termékkategória. Ugyanakkor egyre több szakértő hívja fel a figyelmet az adatvédelmi kockázatokra.

A készülékekben található kamera sokszor alig észrevehető, így a környezetükben lévők nem is tudják, mikor készül róluk felvétel. Több esetben még a viselők sem voltak teljesen tisztában azzal, mikor és mit rögzít a szemüveg, illetve hová kerülnek az adatok.

A Meta sikere miatt más nagy technológiai cégek is belépnek a piacra. Az Apple saját okosszemüveg fejlesztésén dolgozik, a Snap új verziót készít „Specs” néven, a Google pedig ismét próbálkozik a korábban megbukott Google Glass utódjával.